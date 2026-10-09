யார் என்று தெரிகிறதா? - 30 படங்கள் எடுத்தவர்... வாடகை கொடுக்கக்கூட காசில்லாமல் முடிந்த வாழ்க்கை!

சென்னை,
தமிழ் சினிமாவில் வில்லன் நடிகர்களுக்குத் தனி நட்சத்திர அந்தஸ்தை உருவாக்கியவர்களில் முக்கியமானவர் பி.எஸ். வீரப்பா. கதாநாயகர்களுக்கு இணையான புகழையும் சம்பளத்தையும் பெற்ற வில்லன் நடிகராக அவர் திகழ்ந்தார். அவரது மகன் ஹரிஹரனின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சோகமான திருப்பங்கள் தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளன.
பி.எஸ். வீரப்பாவுக்கு தனலட்சுமி என்ற மகளும், ஹரிஹரன் என்ற மகனும் இருந்தனர். தந்தையின் மறைவுக்குப் பிறகு திரைப்படத் தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட ஹரிஹரன், ‘திசை மாறிய பறவைகள்’, ‘சாட்சி’, ‘வெற்றி’, ‘நெஞ்சில் துணிவிருந்தால்’, ‘நட்பு’, ‘வணக்கம் வாத்தியாரே’ உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களைத் தயாரித்தார்.
இவ்வாறு சுமார் 30 திரைப்படங்கள் வரை தயாரித்த அவர், தமிழ் திரையுலகில் தயாரிப்பாளராகத் தனது பயணத்தைத் தொடர்ந்தார்.
திரைப்படத் தயாரிப்பில் ஏற்பட்ட இழப்புகளால் ஹரிஹரன் தனது சொத்துகளை இழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு காலத்தில் பல திரைப்படங்களைத் தயாரித்த அவர், பின்னர் வாடகை வீட்டில் வசிக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார். வாடகை செலுத்தக்கூட முடியாமல் அவர் சிரமப்பட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனை அறிந்த திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு, ஹரிஹரனுக்கு உதவ முன்வந்து ரூ.1 லட்சம் வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
வாழ்க்கையில் பல்வேறு சிரமங்களைச் சந்தித்த ஹரிஹரன், வீட்டில் தடுமாறி விழுந்ததில் தலையில் காயம் ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திரையுலகில் புகழ்பெற்ற நடிகரின் மகனாகப் பிறந்து, பல திரைப்படங்களைத் தயாரித்த ஒருவர் இறுதிக்காலத்தில் பல்வேறு சிரமங்களைச் சந்தித்ததாகக் கூறப்படும் இந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.