ஜி.டி.நாயுடு: பஸ் கண்டக்டர் டூ இந்தியாவின் எடிசன்.. ஒரு நெகிழ்ச்சிப் பயணம்!

கோவையின் கலங்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த பள்ளிப் படிப்பை இடையிலேயே நிறுத்திய ஒருவர், கோவை மாவட்டத்தின் தொழிற்புரட்சிக்கு எப்படி அடித்தளமிட்டார் தெரியுமா?
கோவையிலிருந்து சுமார் 25 கி.மீ தூரத்தில் இருக்கும் கலங்கல் எனும் சிறு கிராமத்தில் தான் ஜி.டி.நாயுடு பிறந்தார். அவரின் இயற்பெயர் கோபால்சாமி. தந்தையின் பெயரான துரைசாமி நாயுடுவையும் சேர்த்து கோபால்சாமி துரைசாமி நாயுடு, சுருக்கமாக ஜி.டி.நாயுடு என்று அறியப்பட்டார். சிறுவயதில் கேள்விகளின் நாயகனாக விளங்கிய அவருக்குக் கிடைத்ததென்னவோ ஒரு சில கேள்விகளுக்கான விடைகளே. அவரால் ஓரிடத்திலேயே அமர்ந்திருக்க முடியவில்லை அதேநேரம் ஏற்கனவே இருக்கும் இந்த அமைப்பு அவரோட சேர்ந்து ஓடவும் தயாராக இல்லை. அதனால், பள்ளிப் படிப்பை கைவிட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
ஆனால், அதன்பின்னர் அவர் செய்த செயல்கள் இன்றைய அத்தனை வகுப்பறைகளிலும் இருக்க வேண்டிய வாழ்க்கைப் பாடம். ஆனால் அந்தக் கதை எங்குமே இடம்பெறவில்லை. அப்படி என்ன செய்தார் என்று தானே கேட்கிறீர்கள்?
இளம் வயதில் சொந்தமாக புத்தகங்கள் படித்து பல்வேறு விஷயங்களைத் தெரிந்துகொண்டவர், ஒரு கட்டத்தில் கடன் வாங்கி ஒரு பேருந்தை விலைக்கு வாங்கினார். அந்தப் பேருந்தில் அத்தனை வேலைகளையும் அவரே செய்கிறார். பேருந்து நடத்துனராகவும், பேருந்தை இயக்கும் ஓட்டுநராகவும் செயல்பட்டதோடு, எப்போதெல்லாம் பழுதாகி நிற்கிறதோ, அப்போதெல்லாம் ஒரு மெக்கானிக்காகி அதைப் பழுதும் பார்க்கிறார். இரவு – பகல் பாராது உழைத்து பேருந்து எப்படி இயங்குகிறது என்பதையும் அறிந்துகொண்டார். ஒரு பேருந்து – இரண்டு பேருந்துகளானது. இரண்டு பேருந்துகள் மொத்தமாக ஒரு போக்குவரத்து குழுமமாக மாறியது. அந்தக் குழுமம் தான் மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் முதல் மோட்டார் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனமாக கோவையில் தொடங்கப்பட்ட யுனிவர்சல் மோட்டார் சர்வீஸ் (Universal Motor Service) மாறியது. அதன் நடத்துநராக இருந்த ஜி.டி.நாயுடு, தனது முப்பது வயதை எட்டுவதற்குள்ளேயே அதன் உரிமையாளரானார்.
வகுப்பறையில் அவரால் முழுமையாக அமர்ந்திருக்க முடியவில்லை. அதனால், அவர் தனக்கான வகுப்பறையை வெளியே கட்டமைத்தார்.
மனதளவில் போக்குவரத்துத் துறையோடு ஜி.டி.நாயுடு நின்றுவிடவில்லை. அடிப்படையில் ஒரு பொருள் எப்படி செயல்படுகிறது, அது எவ்வாறு இயங்குகிறது என்ற இயங்கியலின் மீது அளவு கடந்த ஆர்வம் கொண்ட ஒரு சிந்தனையாளர். என்ஜின் அவரை லேத் பட்டறையை நோக்கியும் லேத் பட்டறை வொர்க்ஷாப்பை நோக்கியும், அந்தப் பயணம் அவரை அங்கிருந்து புது கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காப்புரிமையை நோக்கியும் கொண்டு சென்றது.
1930-களின் இறுதியில் முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட மின்சார மோட்டாரை முழுமையாக உருவாக்கியிருந்தார் ஜி.டி.நாயுடு. இது அப்போதைய பாலிடெக்னிக் படிப்பை முடித்த பொறியாளர்களால் கூட சாத்தியமில்லாதது. அந்த மோட்டாரில் பயன்படுத்தப்பட்ட மொத்த பாகங்களும் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்டவை; அவை அனைத்தும் அவரின் கோவை வொர்க்ஷாப்பிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த குறிப்பிடத்தக்க சாதனையை ஜி.டி.நாயுடு 1937-ம் ஆண்டு நிறைவேற்றிக் காட்டினார். அந்த மின் மோட்டாரின் பின்னணியில் எந்தவொரு அரசின் உதவியோ அதேபோல் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் பங்களிப்போ இல்லை. தற்சார்பு என்று நம் நாட்டின் உணர்வைப் பெயரிட்டு பின்னாட்களில் அறிமுகப்படுத்தும் முன்பே ஜி.டி.நாயுடு அந்த உணர்விலேயே வாழ்ந்தவர்.
அதைத் தொடர்ந்து ஜி.டி.நாயுடுவால் கண்டுபிடித்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கால் நூற்றாண்டு கண்டுபிடிப்புகள் எந்தவொரு நாட்டையும் குறிப்பாக காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்த மற்றும் சுதந்திர இந்தியாவின் தொடக்க காலத்தில் வியப்பூட்டுபவை. அதன் பட்டியலும் மிக நீளமானது. மண்ணெண்ணெயில் இயங்கும் மின்விசிறி. மெல்லிய சவரக்கத்தியான ரசண்ட். அது பிற்காலத்தில் ஐரோப்பாவிற்குப் பயணம் செய்து, தமிழ்நாட்டைத் தவிர வேறு எதையும் அறியாத ஒரு கண்டத்தில் அவருக்குப் பெயரைப் பெற்றுத் தந்தது. வானொலி -வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் தொடங்கி கோயம்புத்தூரின் முதுகெலும்பாக விளங்கிய ஜவுளி ஆலைகளுக்கான உபகரணங்கள் என அவர் காப்புரிமைகள் பெற்றிருந்த கண்டுபிடிப்புகளும் ஏராளம். இந்தக் கண்டுபிடிப்புகளுக்காக அவர் பரிசுகளை வென்றார்; பல்வேறு பகுதிகளுக்குப் பயணம் செய்தார். நகரமயமாக்கலின் தொடக்கப்புள்ளியில் நகரின் மத்தியில் இருந்த தனது வொர்க்ஷாப்பில் இருந்து தொடர்ச்சியாகத் தனது பணிகளை கிரீஸ் தோய்ந்த கைகளோடு தொய்வின்றி மேற்கொண்டு வந்தார் ஜி.டி.நாயுடு.
ஜி.டி.நாயுடுவைப் பொறுத்தவரையில் என்றுமே, தனது இலக்கை அடைந்துவிட்டதாக நினைத்து ஓரிடத்திலேயே நின்றதில்லை. அவர் தொடர்ந்து புதிய விஷயங்களைக் கட்டமைத்துக் கொண்டே இருந்தார். நிறுவனங்களுக்கு நிதியளித்து, ஆதரவுக் கரம் நீட்டிக் கொண்டே இருந்தார். அன்றைய நாட்களில் அவருக்கு இணையான இருந்த மற்றவர்கள் குளிரூட்டப்பட்ட அறைகளில் நேரம் செலவழித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், ஜி.டி.நாயுடு எளிமையான ஆடையில் தனது பட்டறையில் அடுத்த கண்டுபிடிப்புக்கான பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். எப்போதும் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டே இருந்தார்.
கோவையின் செல்வத்தை உருவாக்கியவர் என்கிற சொற்றொடர் இன்றளவும் தமிழ்நாட்டில் புழக்கத்தில் இருக்கிறது. ஜி.டி.நாயுடுவின் அர்ப்பணிப்புணர்வுடன் கூடிய உழைப்பால் கிடைத்த பெருமை அது. ஆனால், அந்த சொற்றொடர் அவரின் முழுமையான பங்களிப்பைப் பறைசாற்றவில்லை என்றே சொல்லலாம். ஒரு நகரின் அடையாளத்தை, அதன் முகத்தை நாடு தழுவிய அளவில் கொண்டு சேர்த்தவர். உள்ளூர் மனிதவளத்தைப் பயன்படுத்தி, உள்ளூர் பொருட்களைக் கொண்டே உள்ளூர் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு கண்டவர் ஜி.டி.நாயுடு என்கிற மாமேதை. சொந்த நாட்டின் கொடியையே ஏற்ற முடியாத கடும் கட்டுப்பாட்டில் தவித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு நாட்டுக்கு இந்தப் பெருமையைத் தேடித் தந்தவர் ஜி.டி.நாயுடு. கோவைக்கு அந்தப் பெருமை நாட்டின் சுதந்திரத்துக்கு முன்னரே கிடைத்ததன் ஒரே காரணம் ஜி.டி.நாயுடு.
ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மையமாகக் கொண்டு மாதவன் நடிப்பில் ஜி.டி.என் திரைப்படம் வெளியாக இருக்கிறது. ஜி.டி.நாயுடுவைக் கொண்டாடும் வகையில் படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள், தந்தி குழுமத்துடன் (Thanthi Media) இணைந்து "அடுத்த ஜி.டி. நாயுடு யார்?" என்ற பெயரில் Innovation போட்டியை நடத்துகிறார்கள். தமிழகத்தில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்கள் இதில் பங்கேற்கலாம்.
மேலும் தகவல்களுக்கு.. https://events-dailythanthi.com/gdn/