‘கோடியில் ஒருவன்’: ஜி.டி.நாயுடுவை பாராட்டிய சர் சி.வி.ராமன்!

ஒரு மனிதரின் சாதனையை அளவிட பல வழிகள் உள்ளன. அவர் பெற்ற விருதுகள், பதக்கங்கள், பட்டங்களை அதற்கான அங்கீகாரமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால், அவற்றை விட உயர்ந்த ஒரு அங்கீகாரம் இருக்கிறது. அதுதான், அந்த மனிதரை பிரபலங்களே நேரில் வந்து பார்ப்பது.
இந்தியாவின் பல்வேறு துறைகளில் புகழ்பெற்ற ஆளுமைகள், கோவையில் இருந்த ஜி.டி. நாயுடுவின் பட்டறை, தொழிற்சாலை மற்றும் தொழில்துறை கண்காட்சியை நேரில் வந்து பார்வையிட்டுள்ளனர். இது ஜி.டி.நாயுடுவின் திறமைக்கு கிடைத்த முக்கிய சான்றாக கருதப்படுகின்றது.
இந்தியாவின் முதல் நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானியான சர் சி.வி.ராமன், ஜி.டி. நாயுடுவின் பணிகளைப் பார்வையிட்டதாக பல வரலாற்று குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
அப்போது பெங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் இயக்குநராக இருந்த சர் சி.வி.ராமன், ஜி.டி.நாயுடுவின் தொழில்நுட்ப திறமையையும், கண்டுபிடிப்புகளையும் நேரில் வந்து ஆய்வு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஜி.டி. நாயுடுவை “ஒரு கோடியில் ஒருவன்” என சர் சி.வி.ராமன் பாராட்டியதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து ஆய்வுகள் தொடர்ந்தாலும், ஜி.டி.நாயுடுவின் திறமையை சர் சி.வி.ராமன் உயர்வாக மதித்தது குறித்து பல்வேறு வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.
இந்தியாவின் தலைசிறந்த பொறியாளர்களில் ஒருவரான எம்.விஸ்வேஸ்வரய்யாவும் ஜி.டி.நாயுடுவின் தொழிற்சாலை மற்றும் தொழில்துறை அமைப்புகளைப் நேரில் வந்து பார்வையிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மைசூருவின் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கான அடித்தளத்தை அமைத்த விஸ்வேஸ்வரய்யாவுக்கும், கோவையின் தொழில்துறை கலாசாரத்தை உருவாக்கிய ஜி.டி.நாயுடுவுக்கும் பல ஒற்றுமைகள் இருந்தன. இருவரும் உழைப்பு, தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தை முன்னிலைப்படுத்தியவர்கள்.
அந்தக் காலத்தில் இந்தியாவின் முக்கிய பொறியியல் ஆளுமைகளில் ஒருவராக விளங்கிய விஸ்வேஸ்வரய்யாவின் வருகை, ஜி.டி.நாயுடுவின் பணிகளுக்கு கிடைத்த மரியாதையாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஜி.டி. நாயுடுவின் தொழில்துறை கண்காட்சி, பல ஆண்டுகளாக அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்த்தது. அவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் காமராஜர் மற்றும் ராஜாஜி.
காமராஜர், கல்வி வளர்ச்சிக்காக அறியப்பட்ட தமிழகத்தின் முக்கிய தலைவராக விளங்கினார். ராஜாஜி, இந்தியாவின் கடைசி கவர்னர் ஜெனரலாகவும், அரசியல் சிந்தனையாளராகவும் மதிக்கப்பட்டவர்.
இவர்களுடன் பல அமைச்சர்கள், கவர்னர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகளும் ஜி.டி. நாயுடுவின் தொழில்துறை கண்காட்சியைப் பார்வையிட்டுள்ளனர். அந்த வருகைகளின் பதிவுகள் இன்றும் பல்வேறு ஆவணங்களில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.
பல துறைகளின் முன்னணி ஆளுமைகள் ஜி.டி.நாயுடுவை நேரில் வந்து பாராட்டியிருந்தாலும், தேசிய அளவிலான அங்கீகாரம் என்பது ஜி.டி.நாயுடுவுக்கு தாமதமாகவே கிடைத்தது. 1967-ம் ஆண்டு இந்திய அரசு அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதை வழங்கியது.
ஜி.டி.நாயுடுவின் வாழ்க்கையும் சாதனைகளும் ‘ஜி.டி.என்.’ என்ற பெயரில் திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது. ஜி.டி. நாயுடு கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் ஆர்.மாதவன் நடிக்கிறார். அடுத்த மாதத்தில் திரைப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜி.டி.நாயுடு குறித்த மேலும் தகவல்களுக்கு... https://events-dailythanthi.com/gdn/