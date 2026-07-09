ஒரு தேசத்தையே வரவேற்ற தொழிற்கூடம்: ஜி.டி.நாயுடுவின் வரலாற்றுச்சுவடுகள்!

கோயம்புத்தூரில் உள்ள ‘ஜி.டி.நாயுடு அறக்கட்டளை’ அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பழைய பார்வையாளர்கள் புத்தகம், இந்திய வரலாற்றின் மிக முக்கிய ஆளுமைகள் பலரின் கையெழுத்துகளைத் தாங்கி ஒரு வரலாற்று ஆவணமாகத் திகழ்கிறது. பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் பொறியாளர்களின் கையெழுத்துகளுக்கு இடையே, இந்தியாவின் தலைவிதியை நிர்ணயித்த மாபெரும் தலைவர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளின் சான்றுகளும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. அவ்வாறு, ஜி.டி.நாயுடுவின் தொழிற்கூடத்திற்கு வருகை தந்து, அவரது உள்நாட்டுத் தொழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகளைப் பாராட்டிய முக்கியப் பிரபலங்களை பற்றி காணலாம்.
இந்தியாவின் முதல் அறிவியல் நோபல் பரிசு பெற்றவரான சர் சி.வி.ராமன், 1933-1937 காலகட்டத்தில் பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் இயக்குநராக இருந்தபோது கோவைக்கு நேரில் வந்து ஜி.டி.நாயுடுவைச் சந்தித்துள்ளார். முறையான கல்விப் பின்னணி இல்லாத நிலையிலும், ஜி.டி.நாயுடுவிடம் இருந்த அசாத்தியமான உற்றுநோக்கல் மற்றும் செய்முறைத் திறனைக் கண்டு வியந்த சி.வி.ராமன், அவரை "A man in a million" என்று மனதாரப் பாராட்டியுள்ளார். இது தொடர்பான முதன்மை ஆதாரங்களை ராமன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் இணைந்து அறக்கட்டளைக் குழுவினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மைசூர் சமஸ்தானத்தின் திவானும், நவீன மைசூரின் சிற்பியும், பாரத ரத்னா விருது பெற்றவருமான சர் எம்.விஸ்வேஸ்வரய்யா ஜி.டி.நாயுடுவுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தார். வரைபடங்களை விடவும் நேரடியாகக் கட்டமைக்கப்படும் உள்கட்டமைப்புகளையே மதிக்கும் விஸ்வேஸ்வரய்யா, நாயுடுவின் மோட்டார்கள், மின்விசிறிகள், ரேடியோக்கள் மற்றும் கார்களின் துல்லியத் தன்மையைக் கண்டு அவரைத் தனது சமகாலப் பொறியாளராக ஏற்றுக்கொண்டு பாராட்டினார்.
இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் முதன்மைச் சிற்பியான டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர், கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஜி.டி.நாயுடுவின் தொழிற்கூடத்திற்கு நேரில் வந்து பார்வையிட்டுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் எழுதியதாகக் கூறப்படும் கடிதத்தில், ஜி.டி.நாயுடுவை ஒரு "உண்மையான பொறியியல் மற்றும் தொழில் துறை மேதை" என்றும், இந்திய உழைக்கும் வர்க்கத்திலிருந்து உருவான ஒரு "பிராமணர் அல்லாத மேதை" என்றும் நேரடியாகக் குறிப்பிட்டுப் பாராட்டியுள்ளார். இக்கடிதத்தின் உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சரான காமராஜர், ஜி.டி.நாயுடுவின் நிறுவனத்திற்குத் தொடர்ந்து வருகை தந்து அவரது பணிகளை ஊக்குவித்தவர். கல்வி மற்றும் தொழில்துறையில் இறக்குமதி செய்யப்படும் தொழில்நுட்பங்களைச் சாராமல், சாதாரண உழைக்கும் மக்களிடம் நாட்டின் அதிகாரமும் தொழில்நுட்பமும் செல்ல வேண்டும் என்ற காமராஜரின் சிந்தனைக்கு ஜி.டி.நாயுடுவின் செயல்பாடுகள் ஒரு முன்மாதிரியாகத் திகழ்ந்தன.
திமுக நிறுவனரும், தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சருமான சி.என்.அண்ணாதுரை, ஜி.டி.நாயுடுவை தமிழ்நாட்டின் பொறியியல் மனசாட்சியாகக் கருதினார். திராவிடப் பெருமையையும், தமிழ் அடையாளத்தையும் மீட்டெடுக்கப் போராடிய அண்ணாதுரை, இரும்பு மற்றும் லேத் இயந்திரங்கள் வழியே உலக அளவில் தமிழ்நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்த ஒரு மெக்கானிக்காக ஜி.டி.நாயுடுவைப் போற்றினார். அரசியல் ரீதியாக மாறுபட்ட காமராஜர் மற்றும் அண்ணாதுரை ஆகிய இருவருமே ஜி.டி.நாயுடுவின் தொழிற்திறனை ஒருமித்த குரலில் பாராட்டியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொழிற்சங்கத் தலைவராக இருந்து இந்தியாவின் 4-வது குடியரசுத் தலைவராக உயர்ந்த வி.வி.கிரி, தொழிலாளர்களைத் கண்ணியத்துடன் நடத்திய தொழில் அதிபரான ஜி.டி.நாயுடுவை மிகவும் மதித்தார். அதேபோல், முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் ஆட்சிக் காலத்திலும் ஜி.டி.நாயுடுவின் சாதனைகள் மத்திய அமைச்சகங்களின் கவனத்திற்குச் சென்றன. 1967-ல் இவருக்கு இந்திய அரசின் 'பத்மஸ்ரீ' விருது வழங்கப்பட்டது.
நாட்டின் அறிவியல், அரசியல் சாசனம் மற்றும் அரசியல் துறையின் மிக உயர்ந்த தலைவர்கள் அனைவரும் கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஒரு சாதாரணத் தொழிற்கூடத்திற்குத் தேடி வந்து பாராட்டியதே ஜி.டி.நாயுடுவுக்குக் கிடைத்த ஆகச்சிறந்த அங்கீகாரமாகும். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆவணங்கள் மற்றும் புகைப்படங்களை கோவையில் உள்ள 'ஜி.டி.நாயுடு தொழில்முறைக் கண்காட்சியில்' இன்றும் மக்கள் காணலாம். மேலும், அவரது வாழ்க்கை மற்றும் சாதனைகளைத் தழுவி, வருகிற ஜூலை மாதத்தில் ஒரு புதிய திரைப்படம் வெளியாக உள்ளதால், இந்த வரலாற்றுப் பக்கங்கள் உலக அரங்கிற்கு மீண்டும் வரவுள்ளன.
ஜி.டி.நாயுடுவின் வாழ்க்கையும் சாதனைகளும் ‘ஜி.டி.என்.’ என்ற பெயரில் திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது. ஜி.டி. நாயுடு கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் ஆர்.மாதவன் நடித்திருக்கிறார். இப்படம் வரும் 17-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது. ஜி.டி.நாயுடு குறித்த மேலும் தகவல்களுக்கு... https://events-dailythanthi.com/gdn/