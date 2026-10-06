வயிற்று பிரச்சினை, முடி உதிர்வு... இஞ்சி சாறு தரும் பல்வேறு தீர்வுகள்

இஞ்சி சமையலில் சுவைக்காக மட்டுமின்றி, பல்வேறு மருத்துவ குணங்களைக் கொண்டதாகவும் கருதப்படுகிறது. இஞ்சியில் உள்ள இயற்கைச் சேர்மங்கள் செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதுடன், வயிற்று உப்புசம், வாயுத்தொல்லை உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை குறைக்க உதவுவதாக கூறப்படுகிறது.
இஞ்சியை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவு மற்றும் கொலஸ்ட்ராலை கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடும். குறிப்பாக கெட்ட கொழுப்பான எல்.டி.எல். அளவை குறைக்கவும், நல்ல கொழுப்பான எச்.டி.எல். அளவை மேம்படுத்தவும் உதவும் என கூறப்படுகிறது.
இஞ்சியில் உள்ள சேர்மங்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டுக்கு ஆதரவளிக்கக்கூடும். சளி, இருமல் போன்ற பருவகால உடல்நலப் பிரச்சினைகளிலும் இஞ்சி பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இஞ்சி குமட்டல் மற்றும் வாந்தியை குறைக்க உதவும் இயற்கை உணவுப்பொருளாக அறியப்படுகிறது. இதனால் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் இஞ்சி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இஞ்சி சாறு உடலின் இயற்கையான கழிவுநீக்க செயல்பாடுகளுக்கு உதவக்கூடும் என்றும், இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்துவதில் பங்கு வகிக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இஞ்சி சாற்றை பாதாம் எண்ணெயுடன் கலந்து தலையில் மயிர்க்கால்களில் தடவி மசாஜ் செய்வது முடி வளர்ச்சிக்கு உதவும் என சிலர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். எனினும், முடி உதிர்வை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தும் என்பதற்கு உறுதியான மருத்துவ ஆதாரம் இல்லை. தொடர்ந்து முடி உதிர்வு இருந்தால் மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.