சிறப்புக் கட்டுரைகள்

சண்டே ஸ்பெஷல்: ரவா கேக் செய்வது எப்படி?

இந்த வாரம் சண்டே ஸ்பெஷலாக பேச்சுலர்ஸ் சமையல் டிப்ஸ் பகுதியில், மாலை நேர சிற்றுண்டியான ரவா கேக் செய்வது எப்படி? என்பதை பற்றி பார்ப்போம்.
சண்டே ஸ்பெஷல்: ரவா கேக் செய்வது எப்படி?
Published on

ரவா கேக் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்

ரவை - 1 கப்

பால் - 1 கப்

சர்க்கரை - ½ கப்

கடலை எண்ணெய் - ¼ கப்

முட்டை - 1

வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் - 1 டீஸ்பூன் (வாசனைக்காக)

பேக்கிங் பவுடர் - 1 டீஸ்பூன்

உப்பு - 2 சிட்டிகை

நெய் - 1 டேபிள் ஸ்பூன்

முந்திரி - 10

உலர் திராட்சை - 10

செய்முறை

வாய் அகன்ற ஒரு பாத்திரத்தில் ரவையை எடுத்துக்கொள்ளவும். ரவையை வறுக்கத் தேவையில்லை. அத்துடன் பால், சர்க்கரை, கடலை எண்ணெய் ஆகியவற்றை சேர்க்கவும். முட்டையையும் உடைத்து ஊற்றவும்.

பஜ்ஜி மாவு பதத்தில் இருக்க வேண்டும்

அடுத்து, வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட், பேக்கிங் பவுடர், உப்பு ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். பஜ்ஜி மாவு பதத்தில் இருக்க வேண்டும். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப தண்ணீராகவும் இருக்கக்கூடாது. அடுத்த 15 நிமிடங்கள் ஊற வைக்கவும்.

அடுத்து, 5 காலி கிண்ணங்களை எடுத்துக்கொள்ளவும். அதன் உட்புறப்பகுதியில் லேசாக எண்ணெய் தேய்த்து, ஊற வைத்த கலவையை நன்கு கலக்கி கிண்ணங்களில் ஒவ்வொன்றாக ஊற்றவும்.

சண்டே ஸ்பெஷல்: ரவா கேக் செய்வது எப்படி?

கிண்ணங்களை 15 நிமிடங்கள் இட்லி சட்டியில் வைத்து அவிக்கவும்

அதன்பிறகு, நெய்யில் வறுத்த முந்திரி மற்றும் உலர் திராட்டை ஆகியவற்றை மேலே தூவவும். அடுத்து இந்த கிண்ணங்களை 15 நிமிடங்கள் இட்லி சட்டியில் வைத்து அவிக்கவும். சுவையான ரவா கேக் ரெடி.

Sunday Special
Bachelors Cooking Tips
சண்டே ஸ்பெஷல்
பேச்சுலர்ஸ் சமையல் டிப்ஸ்
மாலை சிற்றுண்டி
Evening Snack
செய்வது எப்படி?
How to Make?
ரவா கேக்
Rava Cake
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com