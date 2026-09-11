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‘ஐபோன் 18’ விலை இந்தியாவில்தான் அதிகம்: காரணம் என்ன தெரியுமா?

இந்தியாவில் ஐபோன்களின் விலை அதிகமாக இருப்பதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன.
Image Credit: Apple
Image Credit: Apple
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இந்தியாவில் ஐபோன்களின் விலை அதிகமாக இருப்பதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. அதில் முக்கியமானது இறக்குமதி வரி மற்றும் பல்வேறு வரிகள் ஆகும். வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்படும் பொருட்களுக்கு விதிக்கப்படும் அதிக வரி, ஐபோன்களின் விலையை உயர்த்துகிறது.

புதிய ஐபோன் மாடல்

ஆப்பிள் நிறுவனம் புதிய ஐபோன் மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் அவற்றின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, நிறுவனத்தின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் ‘ஐபோன் டியோ’ ரூ.2 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 900-க்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஐபோன் 18 ப்ரோவின் தொடக்க விலை ரூ.1 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 900 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ஐபோன் விலை ஏன் அதிகம்?

இந்தியாவில் ஐபோன்களின் விலை அதிகமாக இருப்பதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. அதில் முக்கியமானது இறக்குமதி வரி மற்றும் பல்வேறு வரிகள் ஆகும். வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்படும் பொருட்களுக்கு விதிக்கப்படும் அதிக வரி, ஐபோன்களின் விலையை உயர்த்துகிறது. மேலும், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மாற்றங்களும் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால் வெளிநாடுகளில் நிர்ணயிக்கப்படும் விலையுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்தியாவில் ஐபோனின் விலை அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

ஆப்பிளின் விலை நிர்ணய முடிவும் காரணம்

எனினும், இந்தியாவில் ஐபோன்கள் விலை உயர்வதற்கு வரி மற்றும் இறக்குமதி செலவுகள் மட்டுமே காரணம் அல்ல. இந்திய சந்தையில் ஐபோன்களை எந்த விலைப் பிரிவில் நிலைநிறுத்துவது என்பது தொடர்பாக ஆப்பிள் மேற்கொள்ளும் வணிக முடிவுகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. புதிய மாடல்கள் அறிமுகம் செய்யப்படும் போது, ஏற்கனவே விற்பனையில் உள்ள சில ஐபோன்களின் விலையிலும் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. சமீபத்தில் புதிய மாடல்கள் அறிமுகமானதைத் தொடர்ந்து பழைய ஐபோன்களின் விலையும் இந்தியாவில் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

சாமானியர்களுக்கு எட்டாத விலையா?

புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் ஐபோன்கள் தொடர்ந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டாலும், அவற்றின் விலை உயர்வு இந்திய நுகர்வோருக்கு பெரும் சுமையாக மாறியுள்ளது. குறிப்பாக, ஆப்பிளின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் ரூ.3 லட்சத்தை நெருங்கியிருப்பது சாமானிய நடுத்தர மக்கள் ஐபோன்களை வாங்கவே முடியாதா? என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.

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Daily Thanthi
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