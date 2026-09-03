சிறப்புக் கட்டுரைகள்

பூண்டின் மருத்துவ குணங்கள்... இரவில் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

பூண்டை உணவின் ஒரு பகுதியாக சேர்த்துக்கொள்வது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடும்.
பூண்டு
Published on

சமையலில் சுவைக்காக மட்டுமின்றி, பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காகவும் பூண்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் பூண்டு சாப்பிடுவது செரிமானம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளிட்ட சில உடல் நலன்களுக்கு உதவக்கூடும் என கூறப்படுகிறது.

பூண்டில் உள்ள இயற்கை சேர்மங்கள் செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதுடன், உடலின் நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டுக்கும் ஆதரவாக இருக்கலாம். குறிப்பாக பூண்டை நசுக்கும்போது உருவாகும் ‘அல்லிசின்’ என்ற சேர்மம் அதன் முக்கிய உயிரியல் செயல்பாடுகளுக்கு காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.

செரிமானத்திற்கு உதவும்

இரவு உணவுக்குப் பிறகு அளவோடு பூண்டு எடுத்துக்கொள்வது செரிமானத்திற்கு உதவக்கூடும். பூண்டில் உள்ள சில சேர்மங்கள் செரிமானச் சாறுகளின் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கக்கூடும்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஆதரவு

பூண்டில் உள்ள அல்லிசின் மற்றும் பிற சேர்மங்கள் நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. இதனால் உடலின் இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டுக்கு பூண்டு ஆதரவாக இருக்கலாம்.

இதய ஆரோக்கியம்

பூண்டை தொடர்ந்து உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பு அளவு போன்ற சில இதயநலக் காரணிகளில் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இது எந்தவொரு மருத்துவ சிகிச்சைக்கும் மாற்றாக கருதப்படக்கூடாது.

வீக்கத்தை குறைக்க உதவுமா?

பூண்டில் உள்ள சில ஆன்டிஆக்சிடென்ட் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு சேர்மங்கள் உடலில் ஏற்படும் ஆக்சிடேட்டிவ் அழுத்தம் மற்றும் வீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் பங்கு வகிக்கக்கூடும்.

எடை குறைப்புக்கு உதவுமா?

பூண்டு மட்டும் உடல் எடையை குறைத்துவிடும் என்பதற்கு வலுவான ஆதாரம் இல்லை. ஆனால் சீரான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியுடன் பூண்டை உணவின் ஒரு பகுதியாக சேர்த்துக்கொள்வது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடும்.

அளவோடு சாப்பிடுவது அவசியம்

பூண்டை அதிகமாக சாப்பிடுவதால் சிலருக்கு வயிற்று எரிச்சல், வாயு, வயிற்றுப்புணர்ச்சி போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். மேலும், பூண்டு ரத்தம் உறையும் செயல்பாட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், ரத்தம் உறைதலைத் தடுக்கும் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.

அதனால், இரவில் பூண்டு சாப்பிடுவதில் சில சாத்தியமான நன்மைகள் இருந்தாலும், அதை அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதே சிறந்தது.

benefit
Garlic
பூண்டு
மருத்துவ குணங்கள்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com