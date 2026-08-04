முட்கள் வெளியே... ஊட்டச்சத்து உள்ளே; துரியன் பழத்தின் ரகசியம்!

துரியன் என்பது தாய்லாந்து, ஹாங்காங், சிங்கப்பூர் மற்றும் கம்போடியா போன்ற தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் பரவலாகக் காணப்படும் ஒரு வகை பழமாகும். இப்பழம் அதன் வலுவான நறுமணத்திற்காகவும், அதே நேரத்தில் அதன் அதிக ஊட்டச்சத்து மதிப்புக்காகவும் நன்கு அறியப்படுகிறது. பழத்தின் வடிவம், அதன் வகையைப் பொறுத்து, நீள்வட்டம் முதல் வட்டம் வரை மாறுபடும். ஒவ்வொரு பழமும் பொதுவாக 1-3 கிலோகிராம் எடை கொண்டிருக்கும்.
பழத்தின் மீது கூர்மையான மற்றும் கடினமான முட்கள் நிறைந்துள்ளன. இப்பழத்தை மிகுந்த கவனத்துடன் கையாளாவிட்டால், அவை உடலுக்குக் காயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். துரியன் மரம் வளர்ந்து காய்ப்பதற்கு வெப்பமண்டல காலநிலை மிகவும் உகந்தது. சில தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில், இப்பழம் அவர்களின் சமையலில் சேர்க்கப்படுகிறது. மரம் முதிர்ச்சியடையும் போது 100 அடிக்கும் மேல் வளரும். இந்த வகையில், ஒட்டுக்கட்டப்பட்ட மரங்கள் சிறந்தவை, ஏனெனில் அவை அதிகபட்சமாக 40 அடி உயரம் வரை வளரும்.
பல திருமணமான தம்பதிகள் எதிர் கொள்ளும் பொதுவான பிரச்சனைகளில் கருவுறாமல் போவது முக்கிய பிரச்சினையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதற்காக பலர் பணம் செலவழித்து மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகின்றனர். ஆனால் பெண்கள் கருவுறாமல் போகும் பிரச்சினையைத் தீர்க்க ஒரு பழம் உதவும் என்றால் நீங்கள் நம்புவீர்களா? அதுதான் பார்ப்பதற்கு பலாப்பழம் போலவே இருக்கும் துரியன் பழம். இது பெண்கள் கருவுறாமைக்கு சிறந்த தீர்வாக இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
இதய நோய்களுக்கான முதன்மைக் காரணம், ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள் மற்றும் அதிக சர்க்கரை அடங்கிய மோசமான உணவுமுறை போன்ற ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கைமுறைப் பழக்கங்களே ஆகும். இந்த ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகளும் எல்.டி.எல் கொலஸ்ட்ராலும் தமனிகளின் சுவர்களில் படிந்துவிடக்கூடும். இதன் விளைவாக, இது ஹைபர்கொலஸ்ட்ரோலீமியா, உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் தமனித் தடிப்பு நோய் ஆகியவற்றுக்கு வழிவகுக்கிறது.
துரியன் பழத்தில் அதிக அளவு பொட்டாசியம் உள்ளது, இது இரத்த ஓட்டத்திற்கும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது. எனவே, உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இது அதனைத் தடுக்கிறது அல்லது குறைக்கிறது. மேலும், துரியன் பழத்திற்கு கொலஸ்ட்ராலைக் குறைக்கும் ஆற்றல் இருப்பதாக பல ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளன. எனவே, துரியன் பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிடுவது இரத்தத்தில் உள்ள ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் அளவுகளையும் குறைக்கிறது. இதனால், இதய நோய்களின் அபாயம் குறைகிறது. கூடுதலாக, கல்லீரலில் கொழுப்பு சேர்வதால் ஏற்படும் கல்லீரல் நோய்களின் அபாயத்தையும் இது குறைக்கக்கூடும்.
உலகெங்கிலும் பல இடங்களில் பொதுவெளியில் சாப்பிடுவதற்கு தடை செய்யப்பட்ட பழங்களில் துரியன் பழம் முதலிடத்தில் உள்ளது. இதன் சுவை நன்றாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து வீசும் மோசமான மணம் காரணமாக, இது பல பகுதிகளில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இதை விமானங்களில் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது. பலாப்பழம் போலவே இந்த பழத்தின் உட்புறம் மென்மையாக இருக்கும். இவை குறிப்பாக இந்தோனேஷியா, மலேசியா மற்றும் தாய்லாந்து போன்ற பகுதிகளில் அதிகம் வளர்க்கப்படுகிறது.
ஊட்டச்சத்துக்களின் அடிப்படையில் துரியன் பழம் நம் உடலுக்கு பல நன்மைகளை வழங்குகிறது. குறிப்பாக துரியன் பழத்தில் பெண்களுக்குத் தேவையான ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் உள்ளது. இது பெண்கள் இயற்கையாக கருத்தரிப்பதற்கு உதவும் என்கின்றனர். பெண்கள் கருவுறாமல் போவதற்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனில் உள்ள குறைபாடு காரணமாக இருப்பதால், இந்த பழம் பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதம் எனலாம்.
துரியன் பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் சி, சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், நிறமாற்றத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. மேலும், இது கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. கொலாஜன் என்பது சருமம், முடி மற்றும் நகங்களில் காணப்படும் ஒரு புரதமாகும். கூடுதலாக, துரியன் பழங்களில் உள்ள பாலிஃபீனால்கள் போன்ற அதிக அளவிலான பிற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களும் சருமத்திற்கு உதவுகின்றன. அவை உடலில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் ப்ரீ ரேடிக்கல்களின் அளவைக் குறைக்கின்றன. இதனால், இது செல் சேதம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைத் தடுத்து, சுருக்கங்கள் மற்றும் சரும பாதிப்புகளைக் குறைக்கிறது.
ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் சருமத்திற்கு மிகவும் நல்லது. எனவே, அவை சருமத்தில் உள்ள தழும்புகள் அல்லது நிறமாற்றத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. உடலை நச்சு நீக்கம் செய்வதன் மூலமும், சருமத்தில் உள்ள கறைகளைக் குணப்படுத்துவதன் மூலமும் அவை இதைச் செய்கின்றன. துரியன் பழத்தில் உள்ள சக்திவாய்ந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களுக்காக, மருந்துத் தொழிற்சாலைகளில் அது பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து ஒரு ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. மேலும் இந்த பழம் பாலுணர்வு தூண்டியாக செயல்படுகிறது. எனவே ஆண்களுக்கு பாலியல் உந்துதலை அதிகரித்து விந்தணுவை மேம்படுத்தி ஆண்களின் மலட்டுத்தன்மையையும் போக்கும். பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் அவர்களின் எடையை ஆரோக்கியமாக பராமரிக்க துரியன் பழம் உதவும். இதில் உடலுக்குத் தேவையான கொழுப்புகள் உள்ளன. இதை சரியான அளவில் உட்கொள்ளும்போது உடலுக்கு நன்மைகளைக் கொடுக்கிறது.
துரியன் பழம் சாப்பிடுவதால் இதய ஆரோக்கியம் மேம்பட்டு, புற்றுநோயின் அபாயம் குறைகிறது. மேலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்தையும் சிறப்பாக மாற்றும் தன்மை உள்ளது. தமிழகத்தில் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் துரியன் பழம் அதிகம் கிடைக்கும். துரியன் பழம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கிடைக்கும் என்பதால் இந்த பழங்கள் சீசன் இல்லாத காலங்களில் 3000 ரூபாய்க்கு கூட விற்கப்படும். சாதாரண நாட்களில் ஒரு பழம் ரூபாய் 1000 முதல் 1500 வரை விற்கப்படும் என சொல்லப்படுகிறது. எனவே குழந்தை பேறு உண்டாக விரும்பும் பெண்கள் நிச்சயம் இந்த பழத்தை வாங்கி சாப்பிடுங்கள்.