இந்தியா முழுவதும் வலிப்பு நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 17-ந்தேதி தேசிய வலிப்பு நோய் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், இன்று (நவம்பர் 17) தேசிய வலிப்பு நோய் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
வலிப்பு நோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை அளிப்பதன் அவசியத்தை மக்களிடம் எடுத்துரைப்பதும், இந்நோய் தொடர்பான தவறான புரிதல்கள் மற்றும் சமூகக் களங்கத்தைப் போக்குவதும் இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
வலிப்பு நோய் என்பது மூளையில் ஏற்படும் அசாதாரண மின் செயல்பாடுகளால் மீண்டும் மீண்டும் வலிப்புத்தாக்கங்கள் ஏற்படும் ஒரு நாள்பட்ட நரம்பியல் கோளாறாகும். உலக சுகாதார அமைப்பின் தகவலின்படி, உலகம் முழுவதும் சுமார் 5 கோடி பேர் வலிப்பு நோயுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இதில் இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் 1 கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நோய் குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைத்து வயதினரையும் பாதிக்கக்கூடியது. இருப்பினும், உரிய மருத்துவப் பரிசோதனை, முறையான மருந்துகள் மற்றும் தொடர் மருத்துவக் கண்காணிப்பு மூலம் வலிப்புத்தாக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
வலிப்பு நோய் ஏற்படுவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. சிலருக்கு மரபணு காரணங்களால் இந்நோய் ஏற்படலாம். கடுமையான தலைக்காயம் அல்லது மூளையில் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் வலிப்பு நோய்க்கு வழிவகுக்கலாம்.
மேலும், மூளைக்காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுகள், பக்கவாதம், மூளைக் கட்டிகள் மற்றும் மூளையின் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் குறைபாடுகள் ஆகியவையும் வலிப்பு நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களாக உள்ளன.
இருப்பினும், வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் சுமார் 50 சதவீதத்தினருக்கு நோய் ஏற்படுவதற்கான துல்லியமான காரணம் கண்டறியப்படுவதில்லை.
வலிப்பு நோயின் அறிகுறிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடும். மூளையின் எந்தப் பகுதியில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது, எந்த வகையான வலிப்புத்தாக்கம் ஏற்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து அறிகுறிகள் அமையும்.
கைகள், கால்கள் மற்றும் உடல் திடீரென கட்டுப்பாடின்றி உதறுவது முக்கிய அறிகுறியாகும். சிலருக்கு திடீரென சுயநினைவு இழப்பு, மயக்கம், வெறித்துப் பார்த்தல் மற்றும் குழப்பம் ஏற்படலாம்.
மேலும், வலிப்பு ஏற்படுவதற்கு முன்பு வித்தியாசமான வாசனை அல்லது சுவையை உணருதல், உடலில் விசித்திரமான உணர்வுகள் ஏற்படுதல், திடீரென கீழே விழுதல், தசைகள் இறுக்கமடைதல் மற்றும் சிறுநீரைக் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை போன்ற அறிகுறிகளும் ஏற்படலாம்.
வலிப்பு நோயைக் கண்டறிய முதலில் நோயாளியின் மருத்துவ வரலாறு மற்றும் அறிகுறிகள் குறித்து மருத்துவர்கள் ஆய்வு செய்வார்கள். தொடர்ந்து நரம்பியல் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
மேலும், மூளையின் மின் செயல்பாடுகளைப் பதிவு செய்யும் மின்மூளை வரைவு (EEG) பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. தேவைக்கேற்ப எம்.ஆர்.ஐ. மற்றும் சி.டி. ஸ்கேன் போன்ற மூளைப் படமெடுக்கும் பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்தப் பரிசோதனைகளின் அடிப்படையில் நோயின் தன்மை கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
வலிப்பு நோயைக் கட்டுப்படுத்த பல்வேறு சிகிச்சை முறைகள் உள்ளன. அவற்றில் வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள் முக்கியமானவை. மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் மருந்துகளைத் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் வலிப்புத்தாக்கங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்க முடியும்.
சிலருக்கு மருந்துகளால் முழுமையான கட்டுப்பாடு கிடைக்காதபோது, மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி கீட்டோஜெனிக் உணவுமுறை பரிந்துரைக்கப்படலாம். குறிப்பிட்ட நோயாளிகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலமும் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், சில சிகிச்சைக்குக் கடினமான வலிப்பு நோய்களில் ஆழ் மூளைத் தூண்டல் (DBS) போன்ற நவீன சிகிச்சை முறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
உலக சுகாதார அமைப்பின் தகவலின்படி, வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 70 சதவீதம் பேர் வரை முறையான நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சையின் மூலம் வலிப்புத்தாக்கங்கள் இல்லாத நிலையை அடைய முடியும்.
எனவே, வலிப்பு நோய்க்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் அலட்சியம் செய்யாமல் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும். மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி மருந்துகளை நிறுத்துவதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
வலிப்பு நோய் குறித்து சமூகத்தில் பல்வேறு தவறான நம்பிக்கைகள் நிலவி வருகின்றன. இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சமூக வாழ்க்கையில் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.
வலிப்பு நோய் என்பது தொற்றுநோய் அல்ல என்பதையும், உரிய சிகிச்சை மூலம் இதைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதையும் பொதுமக்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
தேசிய வலிப்பு நோய் தினத்தையொட்டி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், மருத்துவ முகாம்கள் மற்றும் கல்வி நிகழ்ச்சிகள் மூலம் மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய மருத்துவ வசதிகள் கிடைப்பதையும், அவர்கள் சமூகத்தில் சம உரிமையுடன் வாழ்வதையும் உறுதி செய்வதே இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.