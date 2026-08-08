என்னது.. மனித உடலுக்கு தனி அருங்காட்சியகமா?: இந்த நாட்டில் தான் இருக்கிறது!

ஆம்ஸ்டர்டாம்,
மனித உடல் என்பது எண்ணற்ற உறுப்புகளும், சிக்கலான உயிரியல் செயல்பாடுகளும் இணைந்து செயல்படும் ஓர் அற்புதமான அமைப்பு. மனித உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நேரடியாக அறிந்து கொள்ளும் வகையில் நெதர்லாந்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தனித்துவமான அருங்காட்சியகம்தான் ‘கார்பஸ்’.
நெதர்லாந்தின் லைடன் நகருக்கு அருகிலுள்ள ஓக்ஸ்ட்ஜீஸ்ட் பகுதியில் அமைந்துள்ள கார்பஸ் அருங்காட்சியகம், கல்வியையும் பொழுதுபோக்கையும் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மனித உடலின் அமைப்பு, உறுப்புகளின் செயல்பாடு மற்றும் அவை ஒன்றோடொன்று இணைந்து செயல்படும் விதம் ஆகியவற்றை பார்வையாளர்கள் நேரடியாகக் கற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இங்கு காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
11 மாடிகளைக் கொண்ட இந்தக் கட்டிடத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம், வெளிப்புறத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சுமார் 115 அடி உயரமுள்ள பிரமாண்ட மனிதச் சிலையாகும். ஆரஞ்சு நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் இந்த மனித உருவம், ஒட்டுமொத்த கட்டிடத்தையும் ஆக்கிரமித்திருப்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
அருங்காட்சியகத்தின் உள்பகுதியும் மனித உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளின் வடிவமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், கட்டிடத்திற்குள் நுழையும் பார்வையாளர்கள் ஒரு மனித உடலுக்குள் பயணம் செய்வது போன்ற அனுபவத்தைப் பெறுகின்றனர்.
கார்பஸ் அருங்காட்சியகத்தின் பயணம் மனித காலின் வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எஸ்கலேட்டர் மூலம் தொடங்குகிறது. அங்கிருந்து மனித உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளைக் கடந்து பார்வையாளர்கள் மேல்நோக்கிச் செல்கின்றனர்.
செரிமான உறுப்புகள், இதயம், வாய் உள்ளிட்ட உடல் பாகங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் விளக்கப்படுகின்றன. இறுதியாக இந்தப் பயணம் மனிதத் தலையை அடைகிறது.
இந்த அருங்காட்சியகத்தின் முக்கிய ஈர்ப்புகளில் ஒன்று மனித மூளையின் செயல்பாடுகளைப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காட்சிகள். மூளையில் நியூரான்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளுடன் மூளை எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறது என்பதையும் பார்வையாளர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும்.
ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உடலின் இயக்கம் மற்றும் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகள் நுணுக்கமாக விளக்கப்படுவதால், மனித உடலைப் பற்றிய அறிவை எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் இந்தப் பயணம் அமைந்துள்ளது.
உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பார்வையாளர்களும் பயன்பெறும் வகையில் அருங்காட்சியகத்தில் பல மொழிகளில் தகவல்கள் வழங்கப்படுகின்றன. டச்சு, ஆங்கிலம், ஜெர்மன், பிரெஞ்சு, இத்தாலியன், ஸ்பானிஷ், சீனம் மற்றும் ரஷியன் ஆகிய மொழிகளில் உடல் உறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
கார்பஸ் அருங்காட்சியகத்தின் முழுமையான பயணம் சுமார் 55 நிமிடங்களில் நிறைவடைகிறது. இந்தக் குறுகிய நேரத்தில் மனித உடலின் பல்வேறு உறுப்புகள், அவற்றின் அமைப்பு, செயல்பாடு மற்றும் ஒன்றோடொன்று கொண்டுள்ள தொடர்பு குறித்து பார்வையாளர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும்.
மேலும், உடல் உறுப்புகளை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த அருங்காட்சியகத்தைப் பார்வையிட குறைந்தபட்ச வயது 6 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக குழந்தைகள் மனித உடலைப் பற்றிய அடிப்படை அறிவை ஆர்வத்துடனும் எளிதாகவும் கற்றுக்கொள்வதற்கு கார்பஸ் ஒரு சிறந்த கல்வி அனுபவமாக அமைந்துள்ளது.
பாடப்புத்தகங்களில் படிப்பதைத் தாண்டி, மனித உடலின் உறுப்புகளை நேரடியாகக் காண்பது போன்ற அனுபவத்தை வழங்குவதால், அறிவியலை சுவாரஸ்யமாக கற்றுக்கொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு இந்த அருங்காட்சியகம் ஒரு வித்தியாசமான உலகமாகத் திகழ்கிறது.
மனித உடலின் செயல்பாடுகளை வெறுமனே விளக்குவதற்குப் பதிலாக, பார்வையாளர்களை உடலுக்குள் பயணிக்கச் செய்து கற்றுக்கொடுப்பதே கார்பஸ் அருங்காட்சியகத்தின் தனிச்சிறப்பு. கல்வி, அறிவியல் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகிய மூன்றையும் ஒரே இடத்தில் இணைக்கும் இந்த அருங்காட்சியகம், மனித உடலைப் புரிந்துகொள்ள விரும்புவோருக்கு மறக்க முடியாத அனுபவத்தை வழங்குகிறது.