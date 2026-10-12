இந்திய கார் சந்தையில் யாருக்கு மவுசு அதிகம்? செப்டம்பர் மாத டாப் 10 கார்கள் பட்டியல் இதோ!

இந்தியாவில் கார் விற்பனை சந்தையில் பல்வேறு நிறுவனங்களின் மாடல்களுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில், செப்டம்பர் 2026 மாதத்தில் இந்தியாவில் அதிகம் விற்பனையான முதல் 10 கார்கள் குறித்த பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் மாருதி சுசுகி மற்றும் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனங்களின் கார்கள் முன்னணி இடங்களைப் பிடித்துள்ளன.
செப்டம்பர் மாத கார் விற்பனையில் மாருதி சுசுகி பலேனோ கார் 25,392 யூனிட்கள் விற்பனையாகி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. டாடா நெக்ஸான் 20,456 யூனிட்கள் விற்பனையுடன் இரண்டாவது இடத்தையும், டாடா பஞ்ச் 20,333 யூனிட்கள் விற்பனையுடன் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.
மாருதி சுசுகி பிரான்க்ஸ் 19,282 யூனிட்கள் விற்பனையாகி நான்காவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து மாருதி வேகன் ஆர் 18,835 யூனிட்கள் விற்பனையுடன் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது.
செப்டம்பர் 2026 மாதத்தில் இந்தியாவில் அதிகம் விற்பனையான கார்கள் பட்டியல்:
1. மாருதி சுசுகி பலேனோ - 25,392 கார்கள்
2. டாடா நெக்ஸான் - 20,456 கார்கள்
3. டாடா பஞ்ச் - 20,333 கார்கள்
4. மாருதி சுசுகி பிரான்க்ஸ் - 19,282 கார்கள்
5. மாருதி சுசுகி வேகன் ஆர் - 18,835 கார்கள்
6. மாருதி சுசுகி டிசையர் - 17,754 கார்கள்
7. ஹூண்டாய் கிரெட்டா - 17,657 கார்கள்
8. மாருதி சுசுகி ஸ்விப்ட் - 17,399 கார்கள்
9. மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ - 17,313 கார்கள்
10. மாருதி சுசுகி எர்டிகா - 16,911 கார்கள்
இந்தப் பட்டியலில் மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் ஆறு கார் மாடல்கள் முதல் 10 இடங்களுக்குள் இடம்பெற்றுள்ளன. டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் நெக்ஸான், பஞ்ச் ஆகிய கார்கள் முதல் மூன்று இடங்களில் இரண்டு இடங்களைப் பிடித்துள்ளன. ஹூண்டாய் கிரெட்டா மற்றும் மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ ஆகியவையும் முதல் 10 பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளன.
இந்த விற்பனைப் பட்டியல் இந்திய கார் சந்தையில் பல்வேறு வகையான கார் மாடல்களுக்கான வாடிக்கையாளர் வரவேற்பை வெளிப்படுத்துகிறது.