ஆரோக்கியத்திற்கு எது நல்லது? வாழைக்காயா அல்லது வாழைப்பழமா?

வாழைப்பழம் பச்சையாக இருக்கும்போதும், நன்றாக பழுத்த பிறகும் அதன் ஊட்டச்சத்து பண்புகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக, அதில் உள்ள மாவுச்சத்தின் தன்மை மாறுகிறது.
வாழைக்காயில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட மாவுச்சத்து அதிகமாக இருக்கும். அது சிறுகுடலில் முழுமையாக செரிமானம் ஆகாமல் பெருங்குடலை சென்றடையும். அங்கு நல்ல பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவாக பயன்படும். இதனால் குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடும்.
மேலும் இந்த மாவுச்சத்து மெதுவாக செரிமானமாவதால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு வேகமாக அதிகரிப்பதை கட்டுப்படுத்தவும் உதவக்கூடும். அதே வேளையில் இதில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட மாவுச்சத்து சிலருக்கு வயிற்று உப்புசத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
வாழைப்பழம் பழுக்கும்போது அதில் உள்ள மாவுச்சத்தின் பெரும்பகுதி எளிய சர்க்கரைகளாக மாறும். இதனால் பழுத்த வாழைப்பழம் இனிப்பு சுவையுடன் இருக்கும்.
மேலும், உடலுக்கு எளிதில் ஆற்றலையும் வழங்கும். அதே சமயம், பொட்டாசியம் உள்பட முக்கியமான சத்துகளையும் கொண்டிருக்கும்.
வாழைக்காய் குடல் பாக்டீரியாக்களுக்கு உதவும் மாவுச்சத்தை அதிகமாக வழங்கக்கூடியது. பழுத்த வாழைப்பழம் எளிதில் செரிக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டுகளையும், ஆற்றலையும் வழங்க வல்லது. பச்சை மற்றும் பழுத்த வாழைப்பழம் இரண்டுமே ஆரோக்கியமான உணவுகள்தான்.
அவற்றின் ஊட்டச்சத்து பண்புகள் மட்டுமே வேறுபடும். உடல்நிலை, செரிமானமாகும் திறனுக்கு ஏற்ப இரண்டையும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.