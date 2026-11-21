இரவு போதுமான நேரம் தூங்கிய பிறகும், மதிய நேரத்தில் சோர்வு, தூக்க உணர்வு அல்லது உடல் பலவீனம் ஏற்படுகிறதா? இதற்கு வேலைப்பளு, மன அழுத்தம் அல்லது தூக்கமின்மை மட்டுமே காரணமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. சில நேரங்களில் உடலில் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடுகளும் இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். குறிப்பாக, வைட்டமின் டி குறைபாடு உடலின் தசை செயல்பாடு மற்றும் எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கக்கூடும்.
வைட்டமின் டி என்பது எலும்புகளின் வலிமைக்கு மட்டுமின்றி, உடலின் பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கும் தேவையான முக்கியமான ஊட்டச்சத்தாகும். இது கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் சத்துகளை உடல் உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகிறது. உடலில் வைட்டமின் டி அளவு மிகவும் குறையும்போது எலும்பு வலி, தசை பலவீனம் மற்றும் சோர்வு போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படலாம். இருப்பினும், மதிய நேரத்தில் தூக்கம் வருவதற்கு வைட்டமின் டி குறைபாடுதான் காரணம் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது.
இந்தியாவில் ஆண்டு முழுவதும் சூரிய வெளிச்சம் கிடைத்தாலும், பலரிடம் வைட்டமின் டி குறைபாடு காணப்படுகிறது. இதற்கு வாழ்க்கைமுறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பல காரணங்கள் உள்ளன.
பெரும்பாலான நேரத்தை வீடு அல்லது அலுவலகத்திற்குள்ளேயே செலவிடுவது.
போதுமான நேரம் சூரிய ஒளி தோலில் படாதது.
காற்று மாசுபாடு காரணமாக சூரிய ஒளி கிடைப்பதில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்.
உணவில் வைட்டமின் டி நிறைந்த பொருட்கள் குறைவாக இடம்பெறுவது.
தோலின் நிறமி, உடை அணியும் முறை மற்றும் வயது போன்ற காரணிகளும் வைட்டமின் டி உற்பத்தியை பாதிக்கலாம்.
மதிய உணவுக்குப் பிறகு தூக்க உணர்வு ஏற்படுவது பலருக்கும் இயல்பான ஒன்றாகும். மனித உடலின் உயிரியல் கடிகாரமான சர்க்காடியன் ரிதம் காரணமாக, பிற்பகல் 1 மணி முதல் 3 மணி வரையிலான நேரத்தில் விழிப்புணர்வு இயல்பாகவே சற்றுக் குறையலாம். இதுதவிர, கீழ்க்கண்ட காரணங்களாலும் பகல் நேரத்தில் சோர்வு அல்லது தூக்க உணர்வு ஏற்படலாம்.
அதிக அளவில் உணவு உட்கொள்வது.
உடலில் நீர்ச்சத்து குறைவது.
இரவில் போதுமான தூக்கம் இல்லாதது அல்லது தூக்கத்தின் தரம் குறைவாக இருப்பது.
ரத்தசோகை.
தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாட்டில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்.
தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் போன்ற தூக்கக் கோளாறுகள்.
சில மருந்துகளின் பக்கவிளைவுகள்.
பகல் நேர சோர்வைக் கட்டுப்படுத்தவும் உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும் சில பழக்கவழக்கங்களைப் பின்பற்றலாம்.
தினமும் போதுமான நேரம் தூங்க வேண்டும். பெரியவர்கள் பொதுவாக 7 முதல் 9 மணி நேரம் தூங்குவது அவசியம்.
மதிய உணவை அளவோடு உட்கொள்ள வேண்டும்.
உணவில் புரதச்சத்து, காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களைச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருக்காமல் அவ்வப்போது எழுந்து நடக்க வேண்டும்.
உடலுக்குத் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
தொடர்ந்து சோர்வு அல்லது அதிக தூக்க உணர்வு இருந்தால் அதற்கான காரணத்தை கண்டறிய மருத்துவரை அணுகுவது அவசியமானது. மொத்தத்தில், இரவில் போதுமான நேரம் தூங்கியும் மதிய நேரத்தில் தொடர்ந்து சோர்வு ஏற்பட்டால், அதை அலட்சியப்படுத்தாமல் அதற்கான காரணத்தைக் கண்டறிந்து உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பது அவசியம்.