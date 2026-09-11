இமயமலை பனி ஏன் உருகுகிறது - கங்கோத்ரி 22.3 மீட்டர் காலி

இந்தியாவில் 9575 பனிப்பாறைகள் உள்ளன. கங்கோத்ரி ஆண்டுக்கு 22.3 மீட்டர் பின்வாங்குகிறது. இதற்கு 4 காரணங்கள் உள்ளன. பருவநிலை மாற்றம் முக்கிய காரணம். கூடுதல் காரணங்களாக கருப்பு புகை, மழை அதிகரிப்பு, மனித கழிவுகள் உள்ளன.
இந்திய புனித தலங்களில் பனிப்பாறை பின்வாங்கல் தொடர்கிறது. கங்கோத்ரி 22.3 மீட்டர், யமுனோத்ரி 20 மீட்டர், பத்ரிநாத் 17.3 மீட்டர், கேதார்நாத் 14.1 மீட்டர்.
இஸ்ரோ ஆய்வின்படி 2431 பெரிய பனி ஏரிகளில் 676 ஏரிகள் 1984-க்கு பிறகு பெரிதாகியுள்ளன. 130 ஏரிகள் இந்தியாவில் உள்ளன.
கருப்பு கரி என்பது வாகன புகை, சமையல் அடுப்பு புகை, விறகு புகை, செங்கல் சூளை புகை.பெரிய உதாரணம் டெல்லியில் இருந்து வரும் புகை காற்றில் 500 கி.மீ பயணித்து இமயமலை பனி மீது படிகிறது. வெள்ளை பனி சூரிய ஒளியில் 90% திருப்பி அனுப்பும். ஆனால் பனி மீது கருப்பு புகை படிந்தால், பனி கருப்பாகிறது. கருப்பு பனி சூரியனை 50% உறிஞ்சுகிறது. இதனால் பனி 3 மடங்கு வேகமாக உருகுகிறது.
எவரெஸ்ட் பேஸ் கேம்பில் ஒரு சீசனில் 824 கேஸ் சிலிண்டர், 18935 லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் எரிக்கப்படுகிறது. கங்கோத்ரி, கேதார்நாத் பாதையில் தினமும் 100க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் விறகு அடுப்பு எரிக்கின்றன. விறகு அடுப்புகள் ஒரு நாளைக்கு 10 கிலோ விறகுகள் கருப்பு புகை வெளியேற்றுகிறது. இந்த புகை அருகில் உள்ள பனி மீது படிந்து பனியை கருப்பாக்குகிறது. இதனால் கேதார்நாத் பகுதியில் பனி உருகல் 20% அதிகரித்துள்ளது.
இது மூன்றாவது பெரிய காரணம். முன்பு இமயமலையில் அக்டோபர் முதல் மார்ச் வரை பனி பொழியும். இப்போது வெப்பமயமாதலால் பனிக்கு பதில் மழை பொழிகிறது. 1990-ல் கங்கோத்ரியில் ஆண்டுக்கு 80 நாள் பனி பொழிந்தது. பனி பொழிந்தால் பனிப்பாறைக்கு புது பனி சேரும். மழை பொழிந்தால் புது பனி சேராது. மழை நீர் பழைய பனி மீது விழுந்து பனியை கழுவி கொண்டு போகிறது. மழை நீர் 4 டிகிரி சூடு. பனி 0 டிகிரி. சூடான மழை பனியை உருக்குகிறது. இதனால் 2023 சிக்கிம் லோனாக் ஏரி மழையால் நிரம்பி வெடித்தது.பல பேர் உயிரிழந்தனர்.
எவரெஸ்ட் பேஸ் கேம்ப் ஆய்வு இதை உறுதி செய்துள்ளது. பேஸ் கேம்பில் ஒரு நாளைக்கு 6000 லிட்டருக்கும் அதிகமான சிறுநீர் பனி மீது விடப்படுகிறது. மனித சிறுநீர் 37 டிகிரி சூடு. பனி மைனஸ் 20 டிகிரி. 1 லிட்டர் சிறுநீர் 2 கிலோ பனியை உருக்கும். இதனால் மட்டும் ஒரு சீசனில் 154 டன் பனி உருகுகிறது. இந்தியாவில் கங்கோத்ரி, கேதார்நாத் பாதையில் தினமும் 1000க்கும் அதிகமான பேர் வருகினறனர். கழிப்பிட வசதி இல்லை என்றால் தினமும் 2000 லிட்டர் சிறுநீர் பனி மீது. இதனால் அருகில் உள்ள பனி 10% வேகமாக உருகும்.
கூடாரம், ஹெலிகாப்டர், யாக் விலங்குகள், மனித உடல் சூடு. பேஸ் கேம்பில் 1600 கூடாரம், ஒரு கூடாரத்தில் பல ஹீட்டர் எரிகிறது. மனிதர்கள் தங்கும் இடத்தில் வெப்பம் இரண்டு மடங்கு வேகமாக ஏறுகிறது. கேதார்நாத்தில் தினமும் 20 ஹெலிகாப்டர். ஒரு ஹெலிகாப்டர் 500 லிட்டர் பெட்ரோல் எரிக்கிறது. இந்த சூடு பனியை உருக்குகிறது.
90 சதவீதம் பருவநிலை மாற்றம். 10 சதவீதம் கருப்பு புகை, மழை, சிறுநீர், மனித வெப்பம். பேஸ் கேம்பை பனியில் இருந்து பாறைக்கு மாற்ற வேண்டும். இந்தியாவில் வாகன புகை கட்டுப்பாடு, சமையலுக்கு கேஸ் அடுப்பு, விறகு தடை, கழிப்பிட வசதி, மழை நீர் சேகரிப்பு அவசியம்.
பனி உருகுவதற்கு 4 முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் பருவநிலை மாற்றம் மிக முக்கியமானது; கருப்பு புகை, அதிக மழைப்பொழிவு, மற்றும் மனிதச் சிறுநீர் ஆகியவை கூடுதல் காரணங்களாகும். இந்த நான்கையும் கட்டுப்படுத்தினால்தான் இமயமலைப் பனிப்பாறைகளைக் காப்பாற்ற முடியும்."