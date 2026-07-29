ஏ.ஐ. வளர்ச்சியால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுமா?

செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence–AI) தொழில்நுட்பம் உலகம் முழுவதும் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. மருத்துவம், கல்வி, தொழில்துறை, வங்கிச் சேவை, விவசாயம், போக்குவரத்து என மனித வாழ்க்கையின் அனைத்து துறைகளிலும் ஏ.ஐ. தனது ஆதிக்கத்தை விரிவுபடுத்தி வருகிறது. மனிதர்களின் பணிச்சுமையைக் குறைத்து, செயல்திறனை அதிகரிக்கும் தொழில்நுட்பமாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தின் முதுகெலும்பாக விளங்குவது தரவு மையங்கள் (Data Centers). ஆயிரக்கணக்கான உயர் திறன் கொண்ட கணினிகள் மற்றும் கிராபிக்ஸ் செயலிகள் (GPU) தொடர்ந்து இயங்குவதால் அதிக வெப்பம் உருவாகிறது. இந்த வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்த குளிர்விப்பு அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பல தரவு மையங்களில் குளிர்விப்புக்காக அதிகளவில் தண்ணீர் பயன்படுத்தப்படுவதால், ஏ.ஐ. வளர்ச்சியுடன் தண்ணீர் பயன்பாடும் உயர்ந்து வருகிறது.
பெரிய அளவிலான ஏ.ஐ. மாதிரிகளை உருவாக்கவும், பயிற்றுவிக்கவும், தொடர்ந்து இயக்கவும் கணிசமான அளவில் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் புதிய தரவு மையங்கள் வேகமாக அமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அவை உள்ளூர் நீர் வளங்களின் மீது கூடுதல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற கவலை எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக வறட்சி பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் இந்த நிலை மேலும் சிக்கலை உருவாக்கக்கூடும்.
குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்கனவே பல நாடுகளில் முக்கிய பிரச்சினையாக உள்ளது. இதுபோன்ற சூழலில் அதிக தண்ணீர் தேவைப்படும் தரவு மையங்கள் அமைக்கப்படுவது குறித்து சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும், விஞ்ஞானிகளும் எச்சரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியுடன் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதும் அவசியம் என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்படுகிறது.
ஒருபுறம் ஏ.ஐ. தண்ணீரைப் பயன்படுத்தினாலும், மறுபுறம் நீர் மேலாண்மையில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. விவசாயத்தில் தேவைக்கேற்ப நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல், குடிநீர் குழாய்களில் கசிவுகளை கண்டறிதல், நீர்த்தேக்கங்களை திறம்பட நிர்வகித்தல், வறட்சி மற்றும் வெள்ள அபாயங்களை முன்கூட்டியே கணித்தல் போன்ற பணிகளில் ஏ.ஐ. சிறப்பாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் நீர் வீணாவதை கணிசமாகக் குறைக்க முடிகிறது.
ஏ.ஐ. வளர்ச்சியால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கும் நோக்கில் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை குளிர்விப்புக்குப் பயன்படுத்துதல், காற்று அடிப்படையிலான குளிர்விப்பு தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துதல், குறைந்த தண்ணீர் பயன்பாட்டில் இயங்கும் தரவு மையங்களை உருவாக்குதல் போன்ற முயற்சிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஏ.ஐ. மனிதகுலத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் தொழில்நுட்பம் என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை. ஆனால் அதன் வளர்ச்சி இயற்கை வளங்களை பாதிக்காத வகையில் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக தண்ணீர் போன்ற அத்தியாவசிய வளங்களை சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதும், தரவு மையங்களின் நீர் பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்துவதும் எதிர்காலத்தின் முக்கிய சவாலாகும்.
ஏ.ஐ. தண்ணீர் பற்றாக்குறைக்கு ஒரே காரணம் அல்ல. இருப்பினும், அதன் வளர்ச்சியால் தண்ணீர் வளங்களின் மீது கூடுதல் அழுத்தம் ஏற்படும் அபாயத்தை புறக்கணிக்க முடியாது. அதே நேரத்தில், நீர் மேலாண்மையை மேம்படுத்தும் திறனும் ஏ.ஐ.க்கு உள்ளது. எனவே, தொழில்நுட்ப முன்னேற்றமும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும் சமநிலையுடன் முன்னெடுக்கப்படும்போதுதான் நிலையான வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய முடியும்.