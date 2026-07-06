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சாலை வளைவுகளில் சுழலும் மஞ்சள் சக்கரங்கள் - எதற்கு தெரியுமா?

இது மனித உயிர்களைப் பாதுகாக்கும் அமைதியான காவலர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
சாலை வளைவுகளில் சுழலும் மஞ்சள் சக்கரங்கள் - எதற்கு தெரியுமா?
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மலைப்பாதைகளிலும், நெடுஞ்சாலைகளின் ஆபத்தான வளைவுகளிலும் பயணம் செய்யும்போது, சாலையோர இரும்புத் தடுப்புகளுக்கு இடையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் மஞ்சள் நிற உருளைகள் போன்ற அமைப்புகளை பலரும் கவனித்திருப்போம். முதல் பார்வையில் அவை அலங்காரத்திற்காக வைக்கப்பட்டவை போலத் தோன்றலாம். ஆனால் உண்மையில், அவை உயிர்களைக் காக்கும் முக்கியமான பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

இந்த அமைப்பின் பெயர் ரோலிங் பேரியர் (Rolling Barrier System). சாலை விபத்துகளின் தீவிரத்தைக் குறைத்து, வாகன ஓட்டிகளின் உயிரைக் காப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நவீன பாதுகாப்பு அமைப்பு, குறிப்பாக ஆபத்தான வளைவுகள், மலைச் சாலைகள் மற்றும் விபத்துகள் அதிகம் நிகழும் பகுதிகளில் நிறுவப்படுகிறது.

ரோலிங் பேரியர் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

பொதுவாக, ஒரு வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கான்கிரீட் சுவர் அல்லது சாதாரண இரும்புத் தடுப்பில் மோதினால், மோதலின் தாக்கம் நேரடியாக வாகனத்திற்குச் சென்று கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்தும். சில நேரங்களில் வாகனம் தலைகீழாகக் கவிழ்வதற்கும் அல்லது சாலையை விட்டு வெளியேறுவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

ஆனால் ரோலிங் பேரியரில் மோதும்போது நிலைமை மாறுபடும். இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மஞ்சள் நிற உருளைகள் வேகமாகச் சுழலத் தொடங்குகின்றன. இதன் மூலம் மோதலின் நேர்க்கோட்டு ஆற்றல் (Impact Energy), சுழற்சி ஆற்றலாக (Rotational Energy) மாற்றப்படுகிறது. இதனால் மோதலின் தாக்கம் கணிசமாகக் குறைந்து, வாகனம் சாலையை விட்டு வெளியே தூக்கி வீசப்படாமல், மீண்டும் சாலையின் திசைக்கே திருப்பப்படுகிறது.

ஏன் மஞ்சள் நிற உருளைகள்?

இந்த உருளைகள் EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) எனப்படும் உயர்தர ரப்பர் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கலவையால் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அதிக அதிர்வைத் தாங்கும் தன்மை கொண்ட இந்தப் பொருள், மோதலின் ஆற்றலை உறிஞ்சி, வாகனத்திற்கும் அதில் பயணிப்பவர்களுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைக்க உதவுகிறது.

மேலும், இந்த உருளைகளில் பிரதிபலிக்கும் (Reflective) ஸ்டிக்கர்கள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதால், இரவு நேரங்களிலும், அடர்ந்த பனிமூட்டம் நிலவும் சூழல்களிலும், சாலையின் வளைவுகள் ஓட்டுநர்களுக்குத் தொலைவிலிருந்தே தெளிவாகத் தெரியும். இதன் மூலம் விபத்துகளைத் தவிர்க்கும் வாய்ப்பு மேலும் அதிகரிக்கிறது.

உயிர்களைக் காக்கும் அமைதியான காவலர்கள்

இந்த மஞ்சள் நிற உருளைகள் வெறும் தடுப்புகள் அல்ல. விபத்தின் தீவிரத்தைக் குறைத்து, வாகனங்களை பாதுகாப்பாக வழிநடத்தி, எண்ணற்ற உயிர்களைக் காக்கும் நவீன சாலைப் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பமாக அவை செயல்படுகின்றன.

அடுத்த முறை மலைச் சாலையிலோ அல்லது ஆபத்தான வளைவிலோ இந்த மஞ்சள் நிற சுழலும் உருளைகளைப் பார்த்தால், அவை சாலையின் அழகுக்காக அல்ல, மனித உயிர்களைப் பாதுகாக்கும் அமைதியான காவலர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

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Daily Thanthi
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