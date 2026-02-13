‘பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் காதில் விசில் ஊதி அனுப்புங்கள்’ - விஜய்

சேலம்,
சேலம் மாவட்ட த.வெ.க. நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் சீலநாயக்கன்பட்டியில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் விஜய் பேசியதாவது;-
“எங்களை யாரும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. எங்கள் சின்னம் விசில்தான். நல்ல அதிகாரிகளின் துணையோடு நல்லாட்சியை என்னால் தர முடியும். காமராஜர், எம்.ஜி.ஆர். நல்லாட்சியை நான் தருவேன்.
வீட்டை விட்டு வெளியேவா! பனையூரை விட்டு வெளியே வா! என்று சொல்கிறார்கள். என் தாய்நாடான தமிழ்நாடு தான் என்னுடைய வீடு. என் வீட்டில் மொத்தம் 8 கோடி பேர் இருக்கிறார்கள். ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களும் என் சொந்தம்.
அனுபவம் இல்லாதவர்களால் எப்படி ஆட்சி நடத்த முடியும் என நம்மைப் பார்த்து கேட்கிறார்கள். எங்களுக்கு அனுபவம் இல்லைதான். கொள்ளையடிப்பதில் எங்களுக்கு அனுபவம் இல்லை. மக்களை நேசிக்கும் மனம் இருந்தால் போதும், அனுபவம் தேவையில்லை. அதிகாரத்தில் இருந்து கொள்ளையடித்ததை தாண்டி ஏதாவது அனுபவம் இவர்களுக்கு உள்ளதா?
தமிழ்நாடு எப்போதும் டெல்லிக்கு அவுட் ஆப் கண்ட்ரோல் என்று முதல்-அமைச்சர் சொல்கிறார். ஆனால் உண்மையில் சட்டம் ஒழுங்கு தான் இந்த ஆட்சியில் அவுட் ஆப் கண்ட்ரோல்.
அடுத்தவர்கள் ஆரம்பித்த கட்சியில் இருக்கும் இவர்கள் புதிதாக கட்சி தொடங்கி வாக்கு வாங்க திராணி உள்ளதா? மற்ற கட்சிகள் மாநாடு நடத்தவோ, கூட்டம் நடத்தவோ அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் நான் மக்களை சந்திக்கவோ அல்லது மக்கள் என்னை சந்திக்கவோ இடம் கொடுக்க மாட்டார்கள்; கொடுக்கவும் விடமாட்டார்கள்.
கட்சி ஆரம்பித்த இரண்டே ஆண்டுகளில் 30% மக்கள் ஆதரவு நமக்குதான் உள்ளது. களத்தில் தனியாக நின்று இரண்டே ஆண்டுகளில் முதன்மை சக்தியாக வளர்ந்திருக்கிறோம்.
நான்கரை ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு உங்கள் கனவுகளை சொல்லுங்கள் என வீடு வீடாக கேட்கின்றனர். கொள்ளையடித்து வைத்த பணமெல்லாம் வீணாகப் போகிறது. இனி அதை குப்பையில்தான் வீச வேண்டும். இந்த ஊழல் ஆட்சியை மக்கள் குப்பையில் போடப் போகிறார்கள்.
எங்கள் ஓட்டு எங்கள் உரிமை, எங்களை விலைக்கு வாங்க முடியாது என உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அவர்கள் கொடுக்கும் பணம் உங்கள் பணம்தான். பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் காதில் விசில் ஊதி அனுப்புங்கள்.
மற்ற கட்சிகளை அழிப்பதற்காக, வெறுப்பு அரசியல் செய்வதற்காக நாம் அரசியலுக்கு வரவில்லை. விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டுப்போட வேண்டும் என குழந்தைகள் அவர்களின் பெற்றோரிடம் சொல்ல வேண்டும்.”
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.