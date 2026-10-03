ஹவுரா - கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் 10 கிலோ குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல்

கன்னியாகுமரி,
மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து கன்னியாகுமரி நோக்கி வந்த அதிவிரைவு ரெயிலில், நாகர்கோவில் ரெயில்வே போலீசார் நேற்று இரவு நடத்திய அதிரடி சோதனையில் கேட்பாரற்று கிடந்த 10 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட குட்கா புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தமிழகத்தில் குட்கா, பான் மசாலா உள்ளிட்ட போதை புகையிலை பொருட்களுக்கு அரசு கடுமையான தடை விதித்துள்ளது. இந்த நிலையில் ரெயில்களில் போதைப்பொருட்கள் கடத்தப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல்கள் கிடைத்தன. இதையடுத்து, வட மாநிலங்களில் இருந்து ரெயில்கள் மற்றும் பார்சல்கள் மூலம் தமிழகத்திற்குள் குட்கா கடத்தி வரப்படுவதைத் தடுக்க ரெயில்வே போலீசார் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) இரவில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
மேற்கு வங்க மாநிலம் ஹவுராவில் இருந்து கன்னியாகுமரி செல்லும் அதிவிரைவு ரெயில் நேற்று இரவு நாகர்கோவில் சந்திப்பு ரெயில் நிலையத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது, நாகர்கோவில் ரெயில்வே போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தலைமையிலான போலீசார் ரெயிலின் பொதுப் பெட்டிகளில் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது ரெயிலின் பொதுப் பெட்டி ஒன்றில், இருக்கைக்கு அடியில் சந்தேகப்படும்படியாக ஒரு பை கேட்பாரற்றுக் கிடந்தது. போலீசார் அந்த பையை மீட்டுத் திறந்து சோதித்தபோது, அதற்குள் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 10 கிலோ குட்கா மற்றும் போதை புகையிலைப் பொருட்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, கடத்தல் பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்த போலீசார், போதைப்பொருட்களை ரெயிலில் கடத்தி வந்த மர்ம நபர்கள் யார்? எந்த ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து இந்த பை கடத்தி வரப்பட்டது? என்பது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். வட மாநில ரெயில்களில் போதைப்பொருள் கடத்தல் அதிகரித்து வருவதால், நாகர்கோவில் வழியாக வரும் அனைத்து ரெயில்களிலும் கண்காணிப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ரெயில்வே போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.