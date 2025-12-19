முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 1.03 லட்சம் பேர் நீக்கம்

முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 1.03 லட்சம் பேர் நீக்கம்
தினத்தந்தி 19 Dec 2025 9:11 PM IST
அதிகபட்சமாக சென்னை மாவட்டத்தில் மட்டும் 14.25 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சென்னை,

தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட வாரியாக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், மாநிலம் முழுவதுமான முழு பட்டியலை தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி, தமிழகத்தில் மொத்தம் 97,32,832 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அதிகபட்சமாக சென்னை மாவட்டத்தில் மட்டும் 14.25 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 1.03 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

எஸ்ஐஆர்-க்கு பிறகு சென்னை மாவட்டத்தில் சட்டமன்றத் தொகுதி வாரியாக நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு;

ஆர்.கே.நகர் - 56,916

பெரம்பூர் - 97,345

கொளத்தூர் - 1,03,812

வில்லிவாக்கம் - 97,960

திரு.வி.க. நகர் - 59,043

எழும்பூர் - 74,858

ராயபுரம் - 51,711

துறைமுகம் - 69,824

சேப்பாக்கம் - 89,241

ஆயிரம் விளக்கு - 96,981

அண்ணாநகர் - 1,18,287

விருகம்பாக்கம் - 1,10,824

சைதாப்பேட்டை - 87,228

தியாகராயநகர் - 95,999

மயிலாப்பூர் - 87,668

வேளச்சேரி - 1,27,521

