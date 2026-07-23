சென்னையில் 12 கிலோ கஞ்சா சாக்லேட்கள் பறிமுதல்: வாலிபர் கைது

சென்னை,
பெங்களூருவில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட 12 கிலோ கஞ்சா சாக்லேட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்து, இது தொடர்பாக ஒரு வாலிபரைக் கைது செய்தனர்.
சென்னைக்கு போதைப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவதைத் தடுக்க போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், பெங்களூருவிலிருந்து சென்னைக்கு தனியார் பார்சல் சர்வீஸ் மூலமாகப் போதை சாக்லேட்கள் கடத்தி வரப்படுவதாகப் போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
அந்தத் தகவலின் அடிப்படையில், போலீசார் குறிப்பிட்ட பார்சல் அலுவலகத்தில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது அங்கு வந்த பார்சல்களை ஆய்வு செய்தபோது, அவற்றில் 12 கிலோ எடையுள்ள கஞ்சா சாக்லேட்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போலீசார் கஞ்சா சாக்லேட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
இந்த போதை பார்சலை வாங்க வந்த சென்னையின் சௌகார் பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ராகுல் என்ற வாலிபரைப் போலீசார் உடனடியாகக் கைது செய்தனர்.
மேலும், சென்னை சூளைப் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட மற்றொரு சோதனையில், தர்மேந்தர் என்பவரிடமிருந்து 726 கஞ்சா சாக்லேட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த நெட்வொர்க்கின் பின்னணியில் உள்ள மற்ற நபர்கள் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.