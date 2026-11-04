இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற 19.8 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் - ஒருவர் கைது

ராமநாதபுரம்,
இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக கொண்டு செல்லப்பட்ட 19.8 கிலோ கஞ்சா, ராமநாதபுரத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது, ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
எல்லை தாண்டிய போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய நடவடிக்கையில், இலங்கைக்கு கொண்டு செல்லப்படவிருந்த 19.8 கிலோ கஞ்சாவை, பாசிப்பட்டினம் கடற்கரை அருகே போலீசார் பறிமுதல் செய்து, முக்கிய குற்றவாளி ஒருவரைக் கைது செய்துள்ளனர்.
கடத்தல் நடவடிக்கைகள் குறித்த குறிப்பிட்ட உளவுத் தகவலின் அடிப்படையில், ஆய்வாளர் டேவிட் ரவிராஜன் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர் ரமேஷ் தலைமையிலான போலீஸ் ரோந்துப் படையினர், கடற்கரையில் மனோ என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றவாளியை, ஆரம்பத்தில் இரண்டு கிலோ போதைப்பொருளுடன் பிடித்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தொடர் விசாரணையின் போது, தொண்டி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட தளிர்மருங்கூரில் உள்ள அவரது வீட்டில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 18 கிலோ கஞ்சாவையும் அதிகாரிகள் மீட்டெடுத்தனர்.
கஞ்சா என்பது அதிக செறிவுள்ள கஞ்சா பிசின் என்று ஒரு மூத்த போலீஸ் அதிகாரி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். சட்டப்படி 20 கிலோ சாதாரண கஞ்சா வர்த்தக அளவாகக் கருதப்படும் நிலையில், ஒரு கிலோ ஹஷிஷ் மட்டுமே அந்த வர்த்தக அளவு வரம்பை எட்டுகிறது. இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பறிமுதல் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
மத்திய அரசின் போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகத்தின் விலை அட்டவணைப்படி, கைப்பற்றப்பட்ட ஹஷிஷின் மதிப்பு இந்தியாவில் ஒரு கிலோவுக்கு ரூ. 2.5 லட்சம் ஆகும். ஆனால், இலங்கையில் இதன் விலை மூன்று மடங்கு அதிகரித்து, ஒரு கிலோவுக்கு கிட்டத்தட்ட ரூ. 10 லட்சம் வரை செல்கிறது. இதில் ஒரு பரந்த வலையமைப்பு ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், மேலும் பலர் இந்த சம்பவத்தில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்றும் காவல்துறை அதிகாரி தெரிவித்தார்.
தொண்டி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 15 கிலோ கஞ்சா தொடர்பான முந்தைய வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட மனோ ஏற்கனவே காவல்துறையால் தேடப்பட்டு வந்தார்.
இந்த முக்கிய பறிமுதலுக்கு கூடுதலாக, ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல்துறை சமீபத்தில் பல்வேறு காவல் நிலைய எல்லைகளில் நடத்திய தீவிர தேடுதல் வேட்டையின் போது மேலும் ஆறு வழக்குகளைப் பதிவு செய்து, ஐந்து நபர்களைக் கைது செய்து, கூடுதலாக எட்டு முதல் ஒன்பது கிலோ வரையிலான போதைப்பொருளைப் பறிமுதல் செய்துள்ளது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களும் அவர்களது உறவினர்களும் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் வாங்கிய நிலம், வீடுகள் உள்ளிட்ட அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்வதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகளை காவல்துறை தொடங்கியுள்ளது என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.