போலீசாரைக் கண்டு ஓட்டம்... மின்சாரம் தாக்கி 2 கல்லூரி மாணவர்கள் உயிரிழப்பு

திருப்பதி,
தெலுங்கானாவில் போலீஸ் ரோந்து வாகனத்தைக் கண்டு ஓடியபோது, வயல்வெளியில் மின்சாரம் தாக்கி கல்லூரி மாணவர்கள் 2 பேர் உயிரிழந்தனர்.
தெலுங்கானா மாநிலம் ரங்காரெட்டி மாவட்டம். மொய்னாபாத்தில் கே.ஜி. ரெட்டி பொறியியல் கல்லூரி உள்ளது. இங்கு நேற்று இரவு மாணவர் விழா நடைபெற்றது. விழாவிற்குப் பிறகு, பல மாணவர்கள் கல்லூரிக்கு அருகிலுள்ள வயல்வெளிகளில் அமர்ந்து மது அருந்தினர்.
அந்த நேரத்தில், ஒரு போலீஸ் ரோந்து வாகனம் அங்கு வந்தது. இதைக் கண்ட மாணவர்கள் அச்சத்தில் ஓடினர். இதன் தொடர்ச்சியாக, ஒரு வயலில் பதிக்கப்பட்டிருந்த மின் கம்பிகள் தாக்கியதில் 2 மாணவர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். சகமாணவர்கள் உடனடியாக இவ்விஷயத்தை கல்லூரி நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்தனர். அவர்கள் இந்தச் சம்பவம் குறித்து போலீசில் புகார் அளித்தனர்.
போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர். மாணவர்களின் உடல்கள் கைப்பற்றப்பட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக உஸ்மானியா மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டன. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்த வழக்கின் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, பல மாணவர்களிடமிருந்து சம்பவம் தொடர்பான விவரங்களை அவர்கள் சேகரித்து வருகின்றனர்.