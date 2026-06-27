தமிழக செய்திகள்

பொதுமக்களை மிரட்டுதல் வழக்கில் 2 வாலிபர்கள் குண்டர் சட்டத்தில் கைது

நெல்லை மாநகர பகுதியில் 2 வாலிபர்கள் பொதுமக்களை மிரட்டுதல் வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டு பொது ஒழுங்கு பராமரிப்பிற்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் செயலில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
குண்டர் சட்டத்தில் கைது
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திருநெல்வேலி,

நெல்லையில் பொதுமக்களை மிரட்டுதல் வழக்குகளில் சம்மந்தப்பட்டு பொது ஒழுங்கு பராமரிப்பிற்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் செயலில் ஈடுபட்டு வந்த 2 பேர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

பொதுமக்களை மிரட்டுதல் வழக்கு:

திருநெல்வேலி மாநகரம், குறிச்சியைச் சேர்ந்த சண்முகம் மகன் சின்னத்துரை (வயது 23), கீழமுன்னீர்பள்ளத்தை சேர்ந்த மாரி மகன் சக்திவேல்(20) ஆகிய 2 பேர், நெல்லை மாநகர பகுதியில் பொதுமக்களை மிரட்டுதல் வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டு பொது ஒழுங்கு பராமரிப்பிற்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் செயலில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

2 வாலிபர்கள் குண்டர் சட்டத்தில் கைது:

இதை தொடர்ந்து திருநெல்வேலி மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டரின் பரிந்துரையின் பேரில் திருநெல்வேலி மாநகர போலீஸ் கமிஷனரின் உத்தரவுப்படி நேற்று சின்னத்துரை, சக்திவேல் ஆகிய 2 பேரும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் தடுப்புக்காவலில் அடைக்கப்பட்டனர்.

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Daily Thanthi
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