தமிழக செய்திகள்

மேட்டூர் அனல்மின் நிலையத்தில் 210 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்

பராமரிப்பு பணி காரணமாக மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது
மேட்டூர் அனல்மின் நிலையத்தில் 210 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்
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சேலம்,

சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரில் 840 மெகாவாட் கொண்ட அனல் மின் நிலையத்தில் தலா 210 மெகாவாட் வீதம் 4 யூனிட்டும், அதன் அருகில் 600 மெகா வாட் கொண்ட ஒரு யூனிட்டும் உள்ளது. இந்த 2 அனல் மின் நிலையங்களிலும் நாள் ஒன்றுக்கு 23 ஆயிரம் டன் நிலக்கரி எரிக்கப்பட்டு 1440 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பராமரிப்பு பணி

இந்நிலையில் 210 மெகாவாட் கொண்ட அனல் மின் நிலையத்தில் 2-வது அலகில் பராமரிப்பு பணி நடைபெற உள்ளது. இதன் காரணமாக 2-வது அலகில் இன்று முதல் 20 நாட்களுக்கு 210 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்பு பணி முடிந்தவுடன் மீண்டும் மின் உற்பத்தி தொடங்கும் என்று மின் வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

மின் உற்பத்தி
Power generation
மேட்டூர் அனல்மின் நிலையம்
Mettur Thermal Power Plant
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