23½ சவரன் நகை திருட்டு வழக்கு: குற்றவாளிக்கு 6 ஆண்டுகள் சிறை

தூத்துக்குடி,
தூத்துக்குடி சிப்காட் காவல் நிலைய தங்க நகைகள் திருட்டு வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிக்கு 6 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து மாவட்ட நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம்-III தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கடந்த 2025-ம் ஆண்டு தூத்துக்குடி சிப்காட் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கங்கா பரமேஸ்வரி காலனியைச் சேர்ந்த மகாலிங்கம் மகன் ராமகிருஷ்ணன் (வயது 57) என்பவருடைய வீட்டின் கதவை உடைத்து, வீட்டில் இருந்த 23½ சவரன் தங்க நகைகள் திருடு போனது. இது தொடர்பான வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த மாணிக்கம் மகன் பாண்டியன்(38) மற்றும் தூத்துக்குடி முத்தையாபுரத்தைச் சேர்ந்த சத்தியசீலன் மகன் பேரின்பநாதன்(22) ஆகிய 2 பேரையும் சிப்காட் காவல் நிலைய போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த வழக்கு விசாரணை மாவட்ட நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம்- III-ல் (JM - III) நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில் மேற்சொன்ன நீதிமன்ற நீதிபதி விஜயராஜ்குமார் இன்று (29.9.2026) பேரின்பநாதனை விடுதலை செய்தும், பாண்டியன் என்பவரை குற்றவாளி என உறுதி செய்து அவருக்கு 6 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தும் தீர்ப்பு வழங்கினார்.