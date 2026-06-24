தமிழக செய்திகள்

சேலத்தில் 5 மாதங்களில் 29 குழந்தை திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தம்

பல்வேறு காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்ட 928 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு, உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு அலுவலர் கூறினார்.
Published on

சேலம்,

சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்த 5 மாதங்களில் 29 குழந்தை திரும ணங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு உள்ளன என்று மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலர் ஸ்ரீமுரளி கூறினார்.

கள ஆய்வு

சேலம் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் சட்டரீதியாக குழந்தைகளை தத்து எடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதாக மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் ஸ்ரீமுரளி கூறினார். மேலும் அவர் கூறும்போது, குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுக்க தொழிலாளர் நலத்துறை மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வரப்படுகிறது.

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் குழந்தை உதவி மையம் மூலம் குழந்தைகள், பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அதன்படி இந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் மே மாதம் வரை பெற்றோர் திட்டியதால் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய குழந்தைகள், பாலியல் துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்ட 928 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு அவர்களுக்கு உரிய தீர்வு காணப்பட்டு தற்போது பாதுகாப்பாக உள்ளனர்.

குழந்தைகளுக்கு விழிப்புணர்வு

குழந்தைகள் பாலியல் தொந்தரவில் இருந்து தற்காத்து கொள்ள கடந்த 3 மாதத்தில் 12 ஆயிரத்து 149 குழந்தைகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. மேலும் கடந்த 5 மாதங்களில் 29 குழந்தை திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு உள்ளது. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி போலீஸ் நிலையங்களில் புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Salem
சேலம்
குழந்தை திருமணம்
child marriage
child marriages
குழந்தை திருமணங்கள்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com