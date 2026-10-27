ஆசிரியர்களுக்கு 2-ம் கட்ட சிறப்பு தகுதித்தேர்வு: இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்

சென்னை,
பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு 2-ம் கட்ட சிறப்பு தகுதித்தேர்வு டிசம்பர் மாதம் 20-ந் தேதி நடக்கிறது. இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) முதல் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் சார்பில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளில் பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு தகுதித் தேர்வு கடந்த ஜூலை மாதம் 4 -ந் தேதி முதல் தாளும், 5-ந் தேதி 2-ம் தாளும் நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை 2 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 464 ஆசிரியர்கள் எழுதினார்கள். இத்தேர்வு முடிவு சமீபத்தில் வெளியானது.தாள்-1, தாள்-2 தேர்வுகளை எழுதிய 2 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 464 பேரில், 1 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 781 பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். அதாவது 49.34 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்று, 50.66 சதவீதம் பேர் தோல்வி அடைந்திருந்தனர். தேர்வில் தோல்வி அடைந்தவர்களுக்கு அடுத்தக்கட்டமாக தேர்வு நடைபெறும் என பள்ளிக்கல்வி துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு 2-ம் கட்ட சிறப்பு தகுதித்தேர்வு டிசம்பர் மாதம் 20-ந் தேதி நடைபெற உள்ளது. அன்றைய தினம் காலையில் முதல் தாள் தேர்வும், பிற்பகலில் 2-ம் தாள் தேர்வும் நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்வை எழுத ஆசிரியர்கள் ஆன்லைன் மூலம் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) முதல் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க நவம்பர் மாதம் 19-ந் தேதி கடைசி நாளாகும். விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் செய்ய நவம்பர் மாதம் 20-ந் தேதி முதல் 22-ந் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 1-9-2025 முதல் அல்லது அதற்கு முன்னர் பணியில் நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.