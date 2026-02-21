கஞ்சா விற்பனை வழக்கில் 3 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது

திருநெல்வேலி மாவட்டம், காங்கேயன்குளத்தைச் சேர்ந்த மாலையப்பத்தேவர் மகன் மகாராஜன் (வயது 39), திருநெல்வேலி மாநகரம், மேலப்பாளையம், வீரமாணிக்கபுரத்தைச் சேர்ந்த சங்கரபாண்டி மகன் கணேஷ்குமார்(20) மற்றும் பாபநாசம் மகன் ரமேஷ்(44) ஆகிய 3 பேரும் திருநெல்வேலி மாநகர பகுதியில் கஞ்சா போதை பொருள் விற்பனை செய்து எதிர்மறை கண்காணிப்பிற்கு வந்து, பொது ஒழுங்கு மற்றும் பொது சுகாதார பராமரிப்பிற்கு குந்தகம் விளைவித்து வந்த "மருந்து சரக்கு குற்றவாளிகள்" ஆவர்.
இதனையடுத்து மேற்சொன்ன 3 பேரும் திருநெல்வேலி மாநகர போலீஸ் கமிஷனர்கள் வினோத் சாந்தாராம் (கிழக்கு), விஜயகுமார் (மேற்கு), போலீஸ் உதவி கமிஷனர்கள் இளவரசன் (டவுண் சரகம்), சுரேஷ் (பாளையங்கோட் சரகம்- பொறுப்பு) (மேலப்பாளையம் சரகம்), பேட்டை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அருள் பிரகாஷ் (சட்டம் & ஒழுங்கு), மேலப்பாளையம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில் தங்கத்துரை (சட்டம் & ஒழுங்கு) ஆகியோரின் பரிந்துரையின் பேரில், திருநெல்வேலி மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் மணிவண்ணன் உத்தரவுப்படி நேற்று குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் தடுப்புக்காவலில் அடைக்கப்பட்டனர்.