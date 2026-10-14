தமிழக செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் நகைகள் திருடிய பெண் உள்பட 3 பேர் கைது: 14 சவரன் மீட்பு

தூத்துக்குடி சங்கரப்பேரி பகுதியைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர், தனது வீட்டின் கதவை உடைத்து பீரோவில் இருந்த நகைகள் திருடு போனதாக போலீசில் புகார் அளித்தார்.
தூத்துக்குடியில் நகைகள் திருடிய பெண் உள்பட 3 பேர் கைது: 14 சவரன் மீட்பு
Published on

தூத்துக்குடி,

தூத்துக்குடியில் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் வீட்டின் கதவை உடைத்து தங்க நகைகள் திருடிய வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட பெண் உள்பட 3 பேர் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து 14 சவரன் தங்க நகைகளை மீட்டனர்.

நகைகள் திருட்டு புகார்

தூத்துக்குடி சிப்காட் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சங்கரப்பேரி, ஹவுசிங் போர்டு பகுதியை சேர்ந்த அருணாச்சலம் மகன் வீரமூர்த்தி (வயது 71), ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் ஆவார். இவர் கடந்த 27.9.2026 அன்று தனது வீட்டின் கதவை உடைத்து பீரோவில் வைத்திருந்த தங்க நகைகள் திருடு போனதாக சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

ஒரு பெண் உள்பட 3 பேர் கைது

இதுகுறித்து சிப்காட் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் மேற்கொண்ட விசாரணையில், வீரமூர்த்தி என்பவரது வீட்டில் தங்க நகைகள் திருடியது சென்னையைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார் மகன் மணிகண்டன்(30), திருச்சி, மணப்பாறை பகுதியை சேர்ந்த பொன்னன் மகன் பாலமுருகன்(29) மற்றும் புதுக்கோட்டை, இலுப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த நல்லமுத்து மகள் சரண்யா(30) ஆகியோர் என்பது தெரியவந்தது.

14 சவரன் நகைகள் மீட்பு

இதனையடுத்து சிப்காட் காவல் நிலைய போலீசார் மேற்சொன்ன மணிகண்டன், பாலமுருகன் மற்றும் சரண்யா ஆகியோரை கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்து திருடப்பட்ட 14 சவரன் தங்க நகைகளை மீட்டனர். மேலும் இச்சம்பவம் தொடர்பாக சிப்காட் காவல் நிலைய போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Thoothukudi
தூத்துக்குடி
பெண்
Woman
jewelry theft
3 arrested
3 பேர் கைது
மீட்பு
Police investigating
போலீசார் விசாரணை
rescued
நகைகள் திருட்டு
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com