அரசின் உத்தரவை மீறி கடையை அடைத்த 3 டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் - அமைச்சர் விக்னேஷ் தகவல்

சென்னை,
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வார இறுதி நாளான இன்று தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், அரசின் உத்தரவை மீறி டாஸ்மாக் கடையை அடைத்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசின் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, கடையை அடைத்த காரணத்திற்காக இதுவரை 3 டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய 4,040 சில்லறை விற்பனை கடைகளில் 460 கடைகள் மட்டுமே இன்று அடைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் அரசின் உத்தரவை மீறி கடையை அடைத்தவர்கள் பணிக்கு திரும்பவில்லை என்றால் நிர்வாக ரீதியாக உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று எச்சரித்துள்ள அவர், முறைகேடராக சென்ற பணத்தை சீரமைக்கவே எம்.ஆர்.பி.(MRP) விலையில ரூ.10 சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தெரிவித்துள்ளார். அரசின் முடிவுக்கு டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் விக்னேஷ் கேட்டு கொண்டுள்ளார்.