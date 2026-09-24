திருநெல்வேலியில் 34 கிராமங்கள் போதையற்ற பகுதியாக மாற்றம்

திருநெல்வேலி,
திருநெல்வேலி மாவட்டம் முழுவதும் இதுவரை 34 கிராமங்கள் போதையற்ற பகுதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளன என நாங்குநேரி டி.எஸ்.பி. சதீஷ்கண்ணன் தெரிவித்தார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி உட்கோட்டத்தில் போதை பொருள் பயன்பாடு மற்றும் விற்பனைக்கு வாய்ப்புள்ள 21 கிராமங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, போலீசார் ரோந்து பணிகள் மற்றும் போதை பொருட்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நடவடிக்கைகள் குறித்து நாங்குநேரி டி.எஸ்.பி. சதீஷ்கண்ணன் கூறியதாவது:
திருநெல்வேலி டி.ஐ.ஜி. திருநாவுக்கரசு உத்தரவின்படி, மேற்சொன்ன நடவடிக்கைகள் மற்றும் அது தொடர்பான திட்டம் நாங்குநேரி உட்கோட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. முதற்கட்டமாக நாங்குநேரியில் 7 கிராமங்கள் போதை இல்லாத கிராமங்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. திருநெல்வேலி மாவட்டம் முழுவதும் இதுவரை 34 கிராமங்கள் போதை இல்லாத கிராமங்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.