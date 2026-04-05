37 ஆண்டு பயணம் நிறைவு: காங்கிரஸிலிருந்து விலகினார் அமெரிக்கை நாராயணன்!

சென்னை,
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியுடன் 37 ஆண்டுகளாக இணைந்து பொதுச்சேவையில் ஈடுபட்டு வந்த அமெரிக்கை வி நாராயணன், அந்தக் கட்சியிலிருந்து விலகியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பத்திரிக்கை செய்தியில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
1988ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 2ஆம் தேதி, மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளன்று, 1986ஆம் ஆண்டு ராஜீவ் காந்தியுடன் நடைபெற்ற சந்திப்பின் பின்னர், ஜி. கே. மூப்பனார் முன்னிலையில் அமெரிக்கை வி நாராயணன் காங்கிரஸில் இணைந்தார்.
1984ஆம் ஆண்டு ராஜீவ் காந்தி தனது நூற்றாண்டு விழா உரையில் அரசியலில் உருவாகும் இடைத்தரகர்கள் குறித்து எச்சரித்தது, அமெரிக்கை வி நாராயணனின் பொதுச்சேவைப் பயணத்தை தீர்மானித்த முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. அரசியல் மூலமாக பொதுச் சேவையின் வீரியம் அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர் அரசியலில் நுழைந்தார்.
வேளச்சேரி நலச்சங்கங்களின் கடந்த பல ஆண்டுகளாக, அவர் அடித்தள மக்களுடன் நேரடியாக இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறார். கூட்டமைப்புடன் இணைந்து பணியாற்றுவதோடு, அனைத்து கட்சி ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்கத்தின் கௌரவத் தலைவராகவும் இருந்து வருகிறார்.
தன் முடிவை அறிவித்த அவர் கூறியதாவது:
"பொதுச்சேவை என்பது நோக்கமும் செயலும் ஒன்றுபட்டு இருக்கும்போது மட்டுமே அர்த்தம் பெறுகிறது. நீண்ட கால சிந்தனைக்குப் பிறகு, மக்களுடன் நேரடியாகவும் தன்னிச்சையாகவும் செயல்படும் என் முயற்சி, கட்சியின் தற்போதைய செயல்முறையுடன் இனி பொருந்தவில்லை என்று நான் உணர்ந்துள்ளேன்.”
அவர் தொடர்ந்து பொதுச்சேவையில் ஈடுபட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்வார் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
காங்கிரஸிலிருந்து விலகும் இந்த நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளிலும் உள்ள தொண்டர்கள்/உறுப்பினர்களுக்கு அவர் விடுத்துள்ள செய்தி:
"ஒரு அரசியல் கட்சியின் மூலம் பொதுச்சேவையில் ஈடுபடுபவர்கள், 'அந்தக் கட்சியின் மூலம் நாட்டிற்கு நான் என்ன செய்தேன்?' என்று தங்களைத் தாங்களே கேட்க வேண்டும்.
அதே நேரத்தில், 'அந்தக் கட்சி நாட்டிற்கு தொடர்ந்து சேவை செய்கிறதா?
சமூகத்திற்கு உண்மையாக பணியாற்ற விரும்பும் நபர்களுக்கு அது அர்த்தமுள்ள வாய்ப்புகளை அளிக்கிறதா?' என்பதையும் கேட்க வேண்டும்.
கட்சி என்பது பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யும் ஒரு ஆயுதம். அந்த ஆயுதம் காலத்திற்கு ஏற்ப மாற்றமடையவில்லை என்றால், அதை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும்.
ஏவுகணை காலத்தில், கையில் கத்தியுடன் களத்தில் நிற்பது முட்டாள்தனமே."
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.