தமிழக செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் வாலிபரை தாக்கி நகை பறிப்பு: 4 பேருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

தூத்துக்குடி காலங்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த வாலிபரை தாக்கி, நகை பறிப்பில் 4 பேர் ஈடுபட்டனர்.
தூத்துக்குடியில் வாலிபரை தாக்கி நகை பறிப்பு: 4 பேருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை
Published on

தூத்துக்குடி காலங்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயபால் மகன் சபரி வாசகன் (வயது 21) என்பவரை கடந்த 2011-ம் ஆண்டு தாக்கி நகை பறித்த வழக்கில், ஜார்ஜ் ரோடு ஜோசப் சந்தியா மகன் பொவின்ராஜ்(20), மினி சகாயபுரம் டோம்னிக் மகன் ஆக்னல்(21), பாத்திமாநகர் அலாய்சியஸ் கோஸ்தா மகன் பென்கர்(23) மற்றும் ஆஸ்வால்ட் மகன் இதழ்பட்டு(23) ஆகிய 4 பேர் மீது சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் அப்போதைய இன்ஸ்பெக்டர் வீமராஜ் வழக்குப்பதிவு செய்தார்.

இந்த வழக்கு விசாரணை தூத்துக்குடி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் (எண் 3) நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி விஜய் ராஜ்குமார் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 4 பேருக்கும் தலா 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும் தலா ரூ.500 அபராதம் விதித்து இன்று தீர்ப்பு வழங்கினார். இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் வழக்கறிஞர் கண்ணன் ஆஜராகி வாதாடினார்.

தாக்குதல்
Thoothukudi
தூத்துக்குடி
Youth
வாலிபர்
சிறை தண்டனை
jail sentence
நகை பறிப்பு
assault
4 பேர்
4 people
jewellery snatching

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com