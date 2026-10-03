சென்னையில் மின்சாரம் தாக்கி 4 வயது சிறுவன் படுகாயம்.

சென்னை,
சென்னையை அடுத்த அரும்பாக்கம் பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 4 வயது சிறுவன் ஒருவன் சாலையோர மின்சார பெட்டியை தொட்ட போது, மின்சாரம் பாய்ந்து படுகாயமடைந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை அரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தெருவோரத்தில் இன்று (சனிக்கிழமை) 4 வயது சிறுவன் ஒருவன், விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். அப்போது அங்கு பாதுகாப்பற்ற முறையில் இருந்த சாலையோர மின்சாரப் பெட்டியை அவன் எதிர்பாராதவிதமாக தொட்டுள்ளான். அடுத்த விநாடியே சிறுவன் மீது பலத்த மின்சாரம் பாய்ந்தது.
மின்சாரம் பாய்ந்த கோர விபத்தில், அந்த சிறுவனின் 2 கைகளிலும் பலத்த தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டு கைகள் சிதைந்துள்ளன. சிறுவனின் அலறல் சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த அக்கம் பக்கத்தினரும் பெற்றோரும் உடனடியாக அங்கு வந்தனர்.
கொடூரமான தீக்காயங்களுடன் துடித்த சிறுவனை உடனடியாக மீட்டு, அவசர சிகிச்சைக்காக எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதித்தனர். அங்குள்ள தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிறுவனுக்கு மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து உள்ளூர் காவல் துறையினரும், மின்சார வாரிய அதிகாரிகளும் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தையும், சாலையோர மின்சார பெட்டிகளின் பராமரிப்பு குறித்த அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.