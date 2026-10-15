45 நாள் நிறைவு: மேட்டூர் அணையில் நீர் திறப்பு இன்றுடன் நிறுத்தம்- மழை கைகொடுக்குமா?

திருச்சி,
மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்துக்காக திறக்கப்பட்ட தண்ணீர், 45 நாட்கள் தொடர்ந்து பாசனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட நிலையில், இன்றுடன் நிறுத்தப்படுகிறது. கடந்த செப்டம்பர் 1-ந்தேதி தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், டெல்டா பாசனத்துக்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்து வைத்தார். அப்போது, அணையில் உள்ள நீர் இருப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, 45 நாட்களுக்கு மட்டுமே தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த 45 நாட்கள் காலக்கெடு இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. இதனால், மழை பெய்தால் மட்டுமே அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, டெல்டா பாசனத்துக்காக திறக்கப்பட்ட நீர் இன்றுடன் நிறுத்தப்படுகிறது. நேற்று மாலை நிலவரப்படி, மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 59 அடியாக இருந்தது. அணையில் 24.046 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு இருந்தது. அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 696 கனஅடியாகவும், அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் அளவு வினாடிக்கு 12,003 கனஅடியாகவும் இருந்தது.மேட்டூர் அணையின் நீர் மட்டம் குறைந்துள்ளதால், டெல்டா பாசனத்துக்குத் தேவையான தண்ணீர் போதிய அளவில் கிடைக்குமா என்ற கவலை விவசாயிகள் மத்தியில் நிலவுகிறது.
மேட்டூரில் இருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீர், டெல்டா பகுதிகளில் உள்ள வயல்களுக்கு முழுமையாகச் சென்றடையவில்லை என்று விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால், ஏற்கனவே சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த சம்பா பயிர்கள் தண்ணீரின்றி வாடத் தொடங்கியுள்ளன.குறிப்பாக, ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மூலம் கிடைக்கும் தண்ணீரை நம்பியே விவசாயிகள் பயிர்களைப் பாதுகாத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், புதிதாக மழை பெய்தால் மட்டுமே விவசாயிகளுக்கு ஓரளவு நிம்மதி கிடைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கணிப்பின்படி, அக்டோபர் 15-ந்தேதி முதல் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதன் காரணமாக, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், பட்டினம், திருவாரூர் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேட்டூர் அணையில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லாததால், பாசனத்துக்கான தண்ணீரைத் தொடர்ந்து வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ளதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுவதும் விவசாயிகளுக்கு நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை தொடர்ந்து பெய்தால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வதுடன், தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் வாடும் சம்பா பயிர்களைக் காப்பாற்ற ஓரளவு வாய்ப்பு ஏற்படும். எனவே, மேட்டூர் அணையில் இருந்து நீர் திறப்பு நிறுத்தப்படும் நிலையில், டெல்டா விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பு முழுவதும் வடகிழக்குப் பருவமழையின் கையிலேயே உள்ளது.