5 ஆண்டு கால சட்டசபை சுவாரஸ்யங்கள்..!

சென்னை,
தமிழகத்தில் கடந்த 2021-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற 16-வது சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மே மாதம் 11-ந்தேதி ஆட்சி அமைத்த திமுக அரசின் பதவிக்காலம் வருகிற மே மாதம் 10-ந்தேதியுடன் முடிவடைகிறது. முதல் சட்டசபை கூட்டம் மே மாதம் 11-ந்தேதி தொடங்கிய நிலையில், இதுவரை 8 கூட்டத் தொடர்கள் மொத்தம் 161 நாட்கள் நடைபெற்றுள்ளன. தமிழக சட்டசபையின் கடைசி கூட்டமும் இன்றுடன் முடிவடைந்தது. நிறைவு நாள் கூட்டத்தில் சபாநாயகர் மு.அப்பாவு, 5 ஆண்டு கால சட்டசபை நிகழ்வு குறித்து பேசினார். அதில் முக்கிய நிகழ்வுகளின் விவரம் வருமாறு:-
சட்டசபை கூடியது - 161 நாட்கள்
மாலையிலும் கூட்டம் கூடியது - 17 நாட்கள்
கூட்டம் நடைபெற்ற மொத்த நேரம் - 770 மணி 23 நிமிடங்கள் (இன்று நண்பகல் 12 மணி வரை)
கவர்னர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் - பதிலுரை - 20 நாட்கள்
உரையாற்றிய உறுப்பினர்கள் - 109 பேர்
உரையாற்றிய நேரம் - 40 மணி 4 நிமிடங்கள்
ஆளுங்கட்சியினர் பேசியது - 47 பேர்
பேசிய நேரம் - 10 மணி 46 நிமிடங்கள்
இதர கட்சியினர் பேசியது - 62 பேர்
பேசிய நேரம் - 29 மணி 18 நிமிடங்கள்
முதல்-அமைச்சர் பேசியது - 4 மணி 11 நிமிடங்கள்
மானியக் கோரிக்கை விவாதமும் வாக்கெடுப்பும் நடைபெற்ற மொத்த நாட்கள் - 84
உரையாற்றிய உறுப்பினர்கள் - 725 பேர்
உரையாற்றிய நேரம் - 206 மணி 9 நிமிடங்கள்
முதல்-அமைச்சர் பதில் அளித்தது - 3 மணி 54 நிமிடங்கள்
பிற துறைகள் விவாதத்தில் முதல்-அமைச்சர் பதில் அளித்தது- 63 முறைகள் - 1 மணி 8 ½ நிமிடங்கள்
அமைச்சர்கள் பதிலுரை - 105 மணி 35 நிமிடங்கள்
உறுப்பினர்கள் அளித்த வினாக்கள் - 2,53,935
வினாக்கள் அளித்த உறுப்பினர்கள் - 185
அனுமதிக்கப்பெற்றவை - 65,024
1. ஜி.கே. மணி (பா.ம.க.) - 66,974
2. இரா.அருள் (பா.ம.க.) - 38,323
3. ப.சிவகுமார் என்கிற தாயகம் கவி (தி.மு.க.) - 33,023
4. எ.எம்.வி. பிரபாகரராஜா (தி.மு.க.) - 21,041
5. ச.அரவிந்த் ரமேஷ் (தி.மு.க.)- 15,318
1. இந்து சமயம் மற்றும் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு - 76
2. நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு - 73
3. பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு - 61
4. மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் -59
5. நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் - 47
மொத்தம் அளிக்கப்பெற்றவை - 37
முதல்-அமைச்சர் அளித்தவை - 36
1.வி. அமலு
2. ச. அரவிந்த் ரமேஷ்
3. வி.ஜி. இராஜேந்திரன்
4. ரா. இளங்கோ
5. ஈ.ஆர். ஈஸ்வரன்
6. தா. உதயசூரியன்
7. ஜே.ஜே. எபினேசர் என்கிற ஜான் எபினேசர்
8. இ. கருணாநிதி
9. எஸ். சுதர்சனம்
10. க. சுந்தர்
11. வி.சி. சந்திரகுமார்
12. எ.எம்.வி. பிரபாகரராஜா
13. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்
14. ஜி.வி. மார்க்கண்டேயன்
15. ஜெ. முகம்மது ஷா நவாஸ்
16. டாக்டர் வை. முத்துராஜா
17. பெ. ராமலிங்கம்
18. ஜோசப் சாமுவேல்
மொத்தம் - 70,959
ஆண்கள் - 61,235
பெண்கள் -9,724