தமிழக செய்திகள்

காவல் அதிகாரிகள் 56 பேர் பணியிட மாற்றம்: தமிழக அரசு உத்தரவு

திருவள்ளூர் உள்பட 17 மாவட்ட எஸ்பிக்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
காவல் அதிகாரிகள் 56 பேர் பணியிட மாற்றம்: தமிழக அரசு உத்தரவு
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சென்னை,

தமிழகத்தில் நிர்வாக காரணங்களுக்காக அவ்வப்போது காவல் அதிகாரிகள் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். அந்த வகையில் இன்று 56 அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். 17 மாவட்டங்களில் எஸ்பிக்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

17 மாவட்டங்களின் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் மாற்றம்

சேலம் எஸ்.பி. - குத்தாலிங்கம்

திருவண்ணாமலை எஸ்.பி. - கார்த்திகேயன்,

கடலூர் எஸ்.பி. - விவேகானந்த சுக்லா,

திருவள்ளூர் எஸ்.பி. - சாய் பிரனீத்,

திண்டுக்கல் எஸ்.பி - ஜெயகுமார்,

விழுப்புரம் எஸ்.பி. - மதிவானன்,

விருதுநகர் எஸ்.பி. - விமலா

தர்மபுரி எஸ்.பி. - அருண் கபிலன்

கிருஷ்ணகிரி எஸ்.பி. - அனிதா

நாமக்கல் எஸ்.பி. - யாதவ் கிரிஷ் அசோக்

மதுரை எஸ்.பி. - தேவநாதன்

நாகை எஸ்.பி - கெல்கர் சுப்ரமன்ய பாலசந்த்ரா

தேனி எஸ்.பி - கம்பம் சாமுவேல் பிரவீன் கவுதம்

நெல்லை எஸ்.பி. - விஸ்வேஷ் பாலசுப்ரமணியம் சாஸ்த்ரி

மயிலாடுதுறை எஸ்.பி. - புக்யா ஸ்னேக பிரியா

திருப்பூர் எஸ்.பி - ஷ்ரிஸ்டி சிங்

அரியலூர் எஸ்.பி - செல்வகுமார்

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காவல் அதிகாரிகள்
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Daily Thanthi
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