ஆட்டோ மீட்டர்களை மாற்ற 6 மாத அவகாசம்: போக்குவரத்துத் துறை அதிரடி உத்தரவு.

சென்னை,
தமிழகத்தில் ஆட்டோக்களுக்கான புதிய கட்டண முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்கேற்ப ஆட்டோ மீட்டர்களை மாற்றி அமைப்பதற்கு ஓட்டுநர்களுக்கு 6 மாத கால அவகாசம் வழங்கி போக்குவரத்துத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆட்டோ தொழிற்சங்கங்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் சுமார் 13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆட்டோ கட்டணம் அண்மையில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. புதிய உத்தரவின்படி, ஆட்டோக்களுக்கான குறைந்தபட்ச கட்டணம் மற்றும் கிலோமீட்டருக்கான கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய கட்டண உயர்வுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
புதிய கட்டணத்தின்படி பயணிக்கும் போது, ஆட்டோக்களில் உள்ள டிஜிட்டல் மீட்டர்களில் சில தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை செய்ய வேண்டியுள்ளது. சென்னையில் மட்டும் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஆட்டோக்கள் இயங்கி வருவதால், மீட்டர்களை உடனடியாக மாற்றுவதில் நடைமுறை சிக்கல்கள் ஏற்படும் என ஆட்டோ தொழிற்சங்கங்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனைப் பரிசீலித்த போக்குவரத்துத் துறை, மீட்டர்களை புதுப்பிக்க 6 மாத காலம் அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. இதன்படி, வரும் ஏப்ரல் 2027 இறுதிக்குள் அனைத்து ஆட்டோக்களிலும் மீட்டர்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும்.
மீட்டர்கள் மாற்றப்படும் இடைப்பட்ட 6 மாத காலத்திற்குள் பொதுமக்கள் ஏமாற்றப்படுவதைத் தடுக்க போக்குவரத்துத் துறை கடுமையான நிபந்தனை ஒன்றை விதித்துள்ளது. அதன்படி, அரசு நிர்ணயித்துள்ள புதிய கட்டண விவரங்கள் அடங்கிய 'கட்டணப் பலகை' ஆட்டோவின் உள்ளே பொதுமக்கள் எளிதாக பார்க்கும் வகையில் தெளிவாக ஒட்டப்பட வேண்டும். இந்த விவரப் பலகையின் அடிப்படையில் மட்டுமே கட்டணம் வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்துத் துறையின் இந்த சமரச முடிவுக்கு ஆட்டோ தொழிலாளர் சங்கங்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன. அதே வேளையில், இந்த அவகாச காலத்தைப் பயன்படுத்தி ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தங்களது மீட்டர்களை உரிய நேரத்திற்குள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் எனவும், பொதுமக்கள் புகார் அளிக்காத வண்ணம் அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.