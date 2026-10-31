கோவையில் தப்பிய கைதி ராகவனை பிடிக்க 6 தனிப்படைகள் அமைப்பு

கோவை,
கோவை சிறைச்சாலையில் இருந்து கைதி தப்பி ஓடிய சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நேற்று (30.10.2026) சுமார் இரவு 11 மணியளவில், ராகவன் என்ற குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் கோவை விரைவு நீதிமன்ற நீதித்துறை நடுவர் முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். இந்நிலையில் இன்று (31.10.2026) அதிகாலை 12.40 மணியளவில், அவரைப் பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்ற காவலர்களைத் தள்ளிவிட்டு காவல்துறையினரின் பிடியிலிருந்து தப்பிச் சென்றார்.
உடனடியாக, கோவை மாநகர காவல்துறை மற்றும் பிற பாதுகாப்புப் பணியினருடன் ஒருங்கிணைந்து தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது. டிரோன் கண்காணிப்பு, சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள் ஆய்வு மற்றும் தீவிர வாகனச் சோதனைகளின் உதவியுடன் தேடுதல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
தப்பிச் சென்ற குற்றவாளியை விரைவில் கைது செய்வதற்கு ஏதுவாக சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து காவல் பிரிவுகளும் உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குற்றவாளியை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் செல்லும் பணியின்போது ஏற்பட்ட கவனக்குறைவுக்குப் பொறுப்பான, அன்னூர் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர், தலைமை காவலர் மற்றும் சிறப்பு காவல் படை போலீசார் 2 பேர் உள்பட 4 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் கோவையில் தப்பிய கைதி ராகவனை பிடிக்க 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.