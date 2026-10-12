செஞ்சி அருகே பெற்றோருடன் தூங்கிய 7 வயது சிறுமி மாயம்: போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை.

விழுப்புரம்,
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே, இரவில் வீட்டில் பெற்றோருடன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த 7 வயது சிறுமி திடீரென மாயமான சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி சுற்றுவட்டாரப் பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதியினர், நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இரவு தங்களது 7 வயது மகளுடன் வீட்டில் உறங்கியுள்ளனர். இன்று (திங்கட்கிழமை) அதிகாலை எழுந்து பார்த்தபோது, அருகில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த சிறுமி காணாமல் போயிருப்பதை கண்டு பெற்றோர் அதிர்ச்சியடைந்தனர். வீடு மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தேடியும் சிறுமி கிடைக்காததால், பதற்றமடைந்த பெற்றோர் உடனடியாக உள்ளூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
புகாரைப் பதிவு செய்த போலீசார், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விசாரணையைத் தொடங்கினர். சிறுமி கடத்தப்பட்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்ற கோணத்தில் போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
தேடுதல் பணியை துரிதப்படுத்த துப்பறியும் மோப்பநாய் சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டது. வீட்டில் சிறுமி படுத்திருந்த இடத்தில் இருந்து மோப்பம் பிடித்தபடி சென்ற மோப்பநாய், அப்பகுதியில் உள்ள முக்கிய பாதைகள் வழியாக ஓடியது. மோப்பநாய் காட்டிய திசையை அடிப்படையாகக் கொண்டும், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தும் போலீசார் சிறுமியைத் தேடி வருகின்றனர்.