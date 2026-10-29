மதுரை: அதிரடி சோதனையில் 941 சட்டவிரோத மது பாட்டில்கள் பறிமுதல்.

மதுரை,
மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே, சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்வதற்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 941 மதுபான பாட்டில்களை போலீசார் அதிரடியாக பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டம் மேலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அரசு அனுமதியின்றி, சட்டவிரோதமாக மதுபானங்கள் பதுக்கப்பட்டு கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலின் பேரில் இன்று (வியாழக்கிழமை) அதிகாலையில் போலீசார் கீரனூர் பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
தகவல் கிடைத்த இடத்திற்கு சென்ற தனிப்படை போலீசார், சந்தேகத்திற்குரிய இடங்களில் அதிரடி சோதனையில் இறங்கினர். அப்போது, சீனிவாசன் என்பவரின் வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான 941 மதுபான பாட்டில்களை போலீசார் கண்டுபிடித்து, அவற்றை மொத்தமாக பறிமுதல் செய்தனர்.
இந்த சட்டவிரோத மதுபான பதுக்கல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபட்ட சீனிவாசனை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். மேலும் இவருக்குப் பின்னால் இருக்கும் கும்பல் எது என்பது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சட்டவிரோத மது விற்பனைக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட இந்த அதிரடி நடவடிக்கை மேலூர் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.