ஊத்தங்கரை அருகே டியூஷனுக்கு சென்ற 12 வயது சிறுவன் மாயம்!

ஊத்தங்கரை,
ஊத்தங்கரை அருகே டியூஷனுக்கு செல்வதற்காக பைக்கில் ‘லிப்ட்’ கேட்டு சென்ற 12 வயது சிறுவன் மாயமான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அருகே சஞ்சய் (12) என்ற சிறுவன் டியூஷனுக்கு செல்வதற்காக பைக்கில் ஒருவரிடம் ‘லிப்ட்’ கேட்டு சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், நீண்ட நேரமாகியும் சிறுவன் வீடு திரும்பவில்லை.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், உறவினர்கள் மற்றும் தெரிந்த இடங்களில் சிறுவனைத் தேடியுள்ளனர். இருப்பினும், சிறுவன் குறித்து எந்தத் தகவலும் கிடைக்காததால், காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் சிறுவனைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சிறுவன் சென்றதாகக் கூறப்படும் வழித்தடங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களின் (சி.சி.டி.வி.) காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
சிறுவன் யாருடன் சென்றார், அவர் சென்ற இடம் எது, அவர் மாயமானதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சிறுவன் கடத்தப்பட்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்தால் மாயமானாரா என்பது இதுவரை தெரியவில்லை.12 வயது சிறுவன் மாயமான சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பையும், பெற்றோரிடையே கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.