அதிவேகத்தில் வந்த கார்... சாலையில் கவிழ்ந்து தேய்ந்தபடியே வந்து மரத்தில் மோதி விபத்து.

திண்டிவனம்,
திண்டிவனம் நகரில் அதிவேகமாக வந்த சொகுசு கார் ஒன்று ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலையில் தலைகீழாகக் கவிழ்ந்து தேய்ந்தபடியே சென்று சாலையோர மரத்தில் மோதி பயங்கர விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் காரை ஓட்டி வந்த நபர் எவ்வித காயமுமின்றி நூலிழையில் உயிர் தப்பியுள்ளார்.
திண்டிவனம் நெடுஞ்சாலைப் பகுதியில் இன்று (புதன்கிழமை) அதிவேகமாக வந்த கார் ஒன்று, திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது. கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையில் தலைகீழாகக் கவிழ்ந்து, பயங்கர வேகத்தில் சாலையில் தேய்ந்தபடியே சென்றது. பின்னர் சாலையோரம் இருந்த ஒரு மரத்தின் மீது பலமாக மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. மோதிய வேகத்தில் கார் முற்றிலும் உருக்குலைந்தது.
விபத்து நடந்தவுடன் அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடிவந்து காரில் இருந்தவரை மீட்க முயன்றனர். ஆனால், காரின் ஏர்பேக் சரியான நேரத்தில் வேலை செய்ததால், ஓட்டுநர் எவ்வித பெரிய காயமுமின்றி நூலிழையில் உயிர் தப்பினார்.
இந்த விபத்து தொடர்பான பதைபதைக்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன. கார் தலைகீழாகக் கவிழ்ந்து சாலையில் தீப்பொறி பறக்க தேய்ந்து வரும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
இது குறித்து உள்ளூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, விபத்துக்குள்ளான வாகன ஓட்டியின் பெயர், ஊர் மற்றும் பின்னணி குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விபத்து நடந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.