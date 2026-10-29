சைகை மொழியில் உதவி கேட்ட மாற்றுத்திறனாளி… ஒரே நாளில் அரசு வேலை வழங்கிய முதல்-அமைச்சர் விஜய்!

சென்னை,
முதல்-அமைச்சர் விஜய்யிடம் அரசு வேலை கேட்டு கோரிக்கை மனு அளித்த மாற்றுத்திறனாளி இளைஞருக்கு, ஒரே நாளில் அரசு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்த தினேஷ் என்ற மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர், நேற்று சென்னை கிண்டியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல்-அமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்தார். அப்போது, சைகை மொழி மூலம் தனக்கு அரசு வேலை வழங்க உதவுமாறு கோரிக்கை விடுத்து மனு அளித்தார்.
அவரது கோரிக்கையைப் பெற்றுக்கொண்ட முதல்-அமைச்சர் விஜய், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து, தினேஷின் கோரிக்கையைப் பரிசீலித்த அதிகாரிகள், அவருக்கு அரசு வேலை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, திருவொற்றியூர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பணிமனை உதவியாளர் பணிக்கான நியமன ஆணை தயாரிக்கப்பட்டது.
அந்தப் பணி நியமன ஆணையை முதல்-அமைச்சர் விஜய் தினேஷுக்கு வழங்கினார். இதன் மூலம், அரசு வேலை கேட்டு மனு அளித்த மாற்றுத்திறனாளி இளைஞருக்கு ஒரே நாளில் பணி நியமன ஆணை கிடைத்துள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளி இளைஞரின் கோரிக்கையை ஏற்று விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அரசு வேலைக்காக கோரிக்கை விடுத்த இளைஞருக்கு, பணிமனை உதவியாளர் பணிக்கான நியமன ஆணையை முதல்-அமைச்சர் நேரில் வழங்கிய சம்பவம் குறிப்பிடத்தக்கதாக அமைந்துள்ளது.