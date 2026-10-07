மேட்டூர் அருகே கால்நடைகளை வேட்டையாடி வந்த சிறுத்தை வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டில் சிக்கியது...

சேலம்,
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே கால்நடைகளை வேட்டையாடி வந்த சிறுத்தை ஒன்று, வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டில் சிக்கியது.
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக சிறுத்தை ஒன்றின் நடமாட்டம் இருந்து வந்தது. இந்த சிறுத்தை, அப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கும் ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளைத் தொடர்ந்து வேட்டையாடி வந்தது. இதனால் பெரும் அச்சமடைந்த கிராம மக்கள், மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியே வர அஞ்சினர். மேலும், சிறுத்தையைப் பிடித்து தரக்கோரி வனத்துறையினருக்குத் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
பொதுமக்களின் புகாரை அடுத்து, வனத்துறையினர் சிறுத்தையின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணித்து, அது அடிக்கடி வந்து செல்லும் பகுதியில் 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஆடு ஒன்றை இரையாக வைத்து கூண்டு அமைத்தனர். இந்நிலையில், இன்று (புதன்கிழமை) அதிகாலை கூண்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த இரையை வேட்டையாட வந்த சிறுத்தை, வனத்துறையினர் அமைத்திருந்த கூண்டுக்குள் நுழைந்து சிக்கிக்கொண்டது. கூண்டு தானாக மூடிக்கொண்ட சத்தம் கேட்டு அருகில் இருந்தவர்கள் சென்று பார்த்தபோது, சிறுத்தை பிடிபட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத்துறையினர், கூண்டில் சிக்கிய சிறுத்தையைப் பாதுகாப்பாக மீட்டனர். பிடிபட்ட சிறுத்தைக்குக் காயங்கள் ஏதேனும் உள்ளதா எனப் பரிசோதித்த பிறகு, அதனை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் கொண்டு சென்று விட வனத்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். சிறுத்தை கூண்டில் சிக்கியதைத் தொடர்ந்து, அப்பகுதி கிராம மக்கள் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.