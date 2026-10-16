ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறை: சென்னையில் இருந்து இன்று 2,194 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்!

சென்னை,
ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி பண்டிகையையொட்டி, சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கும் சுற்றுலாத் தலங்களுக்கும் செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக இன்று 2,194 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. தொடர் விடுமுறையால் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், நெரிசலைக் குறைக்கப் போக்குவரத்துத் துறை இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.
ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி பண்டிகையையொட்டி அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சென்னையில் வசிக்கும் பலர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கும் சுற்றுலாத் தலங்களுக்கும் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விடுமுறையை முன்னிட்டு, ஏராளமானோர் முன்கூட்டியே தங்களது பயணத் திட்டங்களைத் தயாரித்திருந்தனர். குறிப்பாக, இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே ரெயில்களில் முன்பதிவு செய்திருந்த பயணிகள் இன்று வெளியூர்களுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
வழக்கமான ரெயில்கள் மட்டுமின்றி, சிறப்பு ரெயில்களிலும் இடங்கள் நிரம்பியுள்ளதால், வெளியூர் செல்ல விரும்பும் பயணிகள் அரசு பேருந்துகளை நாடி வருகின்றனர்.
இதனால் பேருந்து நிலையங்களில் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் கூடுதல் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
கிளாம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பேருந்து நிலையங்களில் சிறப்புப் பேருந்துகள்
சென்னையில் இருந்து வெளியூர்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக, பின்வரும் பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன:
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம்
காலநிலை பூங்கா தற்காலிகப் பேருந்து நிலையம்
மறைமலைநகர் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையம்
கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம்
மாதவரம் பேருந்து நிலையம்
இந்தப் பேருந்து நிலையங்கள் வழியாகப் பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு நேற்று முதல் சிறப்புப் பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று 755 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்ட நிலையில், சுமார் 1.25 லட்சம் பேர் பயணம் செய்துள்ளனர்.
இன்று வழக்கமாக இயக்கப்படும் 2,191 பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 2,194 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம் வெளியூர் செல்லும் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், அவர்கள் சிரமமின்றிப் பயணம் மேற்கொள்ளவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி விடுமுறையை முன்னிட்டு, சென்னையில் இருந்து வெளியூர்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.