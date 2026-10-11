மின்னல் வேகத்தில் வந்த காரால் விபத்து ... நூலிழையில் உயிர் தப்பிய இளைஞர்!

தூத்துக்குடி,
மின்னல் வேகத்தில் வந்த கார் மோதியதில் நூலிழையில் இளைஞர் உயிர் தப்பினார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அருகே மணி நகர் ஆற்றுப்பாளம் அருகில் டீக்கடை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. அங்கு, இன்று நள்ளிரவு 1 மணி அளவில் 5-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் டீக்கடைக்கு வந்துள்ளனர். அதில், ஒருவர் சாலையோரத்தில் பைக்கில் அமர்ந்தபடி மொபைல் பார்த்து கொண்டிருந்தார். அப்போது, அந்த வழியே வந்த சொகுசு கார் ஒன்று அதிவேகமாக பைக் மீது மோதியது. இதில், பைக் தூக்கி வீசப்பட்டு பைக்கில் இருந்த இளைஞர் கீழே விழுந்தார். தூக்கிவீசப்பட்ட பைக் எதிரே அமர்ந்திருந்த மற்றொருவர் மீது விழுந்ததில் அவர் பலத்த காயமடைந்தார்.
காயமடைந்தவரை அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து தண்டர்மடம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, விபத்தை ஏற்படுத்திய கார் டிரைவரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.