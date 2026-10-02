தமிழக செய்திகள்

இருமொழி கொள்கைக்கு எதிராக செயல்படும் அரசு அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை: தமிழக அரசு எச்சரிக்கை

இந்தி இடம்பெற காரணமாய் இருந்த நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவிக் கோட்டப் பொறியாளர் மற்றும் உதவிப் பொறியாளர் ஆகியோர் உடனடியாக தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இருமொழி கொள்கைக்கு எதிராக செயல்படும் அரசு அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை: தமிழக அரசு எச்சரிக்கை
தமிழக அரசு
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சென்னை,

இருமொழி கொள்கைக்கு எதிராக செயல்படும் அரசு அலுவலர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு எச்சரித்துள்ளது. இது தொடர்பாக, தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

வழிகாட்டிப்பலகை

தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம்- நாசரேத் மாநில நெடுஞ்சாலையில் (SH-93) புதிதாக வைக்கப்பட்ட வழிகாட்டிப் பலகையில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்துடன், இந்தி மொழியிலும் ஊர் பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தவுடன் இந்தி எழுத்துக்கள் உடனடியாக நீக்கப்பட்டன.

தற்காலிக பணிநீக்கம்

தமிழ்நாடு அரசின் இருமொழி கொள்கைக்கு எதிராக மாநில நெடுஞ்சாலை துறையின் வழிகாட்டிப்பலகையில் இந்தி இடம்பெற காரணமாய் இருந்த நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவிக் கோட்டப் பொறியாளர் மற்றும் உதவிப் பொறியாளர் ஆகியோர் உடனடியாக தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், துறைரீதியான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

நடவடிக்கை

தமிழ்நாடு அரசின் இருமொழி கொள்கைக்கு எதிராகச் செயல்படும் அரசு அலுவலர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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