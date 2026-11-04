தமிழகம் முழுவதும் ஒரே நாளில் அதிரடி சோதனை: 344 போதைப்பொருள் குற்றவாளிகள் கைது

சென்னை,
தமிழகத்தை போதைப்பொருட்கள் இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்கும் நோக்கில், மாநிலம் முழுவதும் நேற்று நடைபெற்ற ஒருநாள் ஒருங்கிணைந்த சிறப்பு சோதனையில், 344 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து 242.2 கிலோ கஞ்சா, 19.8 கிலோ ஹஷிஷ் உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மற்றும் படைத்தலைவர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
தமிழ்நாட்டை போதைப்பொருட்கள் இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்குவதில் தமிழ்நாடு காவல்துறை உறுதியான அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. போதைப்பொருட்கள் மற்றும் மனநலத்தைப் பாதிக்கும் தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்களின் புழக்கம். பொதுமக்களின் சுகாதாரம். இளைஞர்களின் எதிர்காலம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பிற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. இதனைத் தடுக்க. கடுமையான சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளுடன். விழிப்புணர்வு. தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் மறுவாழ்வு சேவைகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைந்து தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டியது அவசியமாகும். இந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில், போதைப்பொருட்களை விற்பனை செய்பவர்கள். கடத்துபவர்கள். விநியோகிப்பவர்கள் மற்றும் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் வணிகத்திற்கு துணைபுரிபவர்கள் மீது தமிழ்நாடு காவல்துறை தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
தலைமை இயக்குநர் மற்றும் படைத்தலைவர் தமிழ்நாடு காவல்துறை முனைவர் மகேஷ் குமார் அகர்வால், உத்தரவின்படி. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநகரங்களில், 03.11.2026 அன்று போதைப்பொருட்கள் மற்றும் மனநலத்தைப் பாதிக்கும் பொருட்கள் (NDPS) மற்றும் இதர தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு எதிராக ஒருநாள் ஒருங்கிணைந்த சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்நடவடிக்கை, சென்னை அமலாக்கப் பணியகம், குற்றப்புலனாய்வுத் துறை கூடுதல் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அவர்களின் ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வையில் நடைபெற்றது.
இச்சிறப்பு நடவடிக்கை, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 38 மாவட்டங்கள் மற்றும் 9 மாநகரங்களில், சிறப்புக் குழுக்களால், போதைப்பொருட்கள் மற்றும் மனநோக்குப் பொருட்கள் சட்டம், 1985 (NDPS Act), பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா (BNSS) மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள காவல்துறை நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
* தலைமறைவாக இருந்த 64 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும், 44 பிடியாணைகள் (NBW) நிறைவேற்றப்பட்டன.
* மொத்தம் 283 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 344 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்நடவடிக்கையின்போது. 242.2 கிலோ கஞ்சா. 19.800 கிலோ ஹஷிஷ், 12.298 கிலோ இதர போதைப்பொருட்கள் மற்றும் 2,143 மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம். எஸ்.பி. பட்டினம் காவல் நிலையத்தில் குற்ற எண் 159/2026-ன்படி, NDPS சட்டப்பிரிவுகள் 8(c) r/w 20(b)(ii)(C)-ன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, கடற்கரைப் பகுதியில் உள்ள பாசியம்மன் கோவில் அருகே 19.800 கிலோ ஹஷிஷ் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இவ்வழக்கில், திருவாடானை, தளிர்மருங்கூர் பகுதியைச் சேர்ந்த அந்தோணி சேவியர் என்பவரின் மகன் மனோ (வயது 34) கைது செய்யப்பட்டார்.
* மாநிலம் முழுவதும் மொத்தம் 3,242 போதைப்பொருள் புழக்கத்திற்கான முக்கிய இடங்கள் (Hotspots) கண்டறியப்பட்டன. அவற்றில். 1,367 இடங்கள் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளன. அடையாளம் காணப்பட்ட அனைத்து இடங்களிலும் சிறப்புக் குழுக்கள் மூலம் தீவிர சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
* வடகிழக்கு மாநிலங்களிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் மற்றும் தமிழ்நாடு வழியாகச் செல்லும் மொத்தம் 419 ரயில்கள் கண்காணிப்பிற்காக அடையாளம் காணப்பட்டன. அவற்றில், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (RPF) மற்றும் அரசு ரயில்வே காவல்துறை (GRP) ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்புடன், மோப்ப நாய்களின் உதவியுடன் 357 ரயில்களில் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு. 104.361 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
* மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசு, தனியார் மற்றும் கல்லூரி நிர்வாகங்களால் நடத்தப்படும் 890 மாணவர் விடுதிகளில் ஒரே நேரத்தில் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
* NDPS சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட 1.770 வழக்குகளில் புலன் விசாரணை நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், குற்றவாளிகளுக்குச் சொந்தமான சொத்துகள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளை முடக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் 804 வழக்குகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
* இச்சிறப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மொத்தம் 6,958 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 0.250 கிலோ மெத்தம்பெட்டமைன் ஆகியவை எரியூட்டும் முறையில் அழிக்கப்பட்டன.
* மேலும், காவல்துறையினர் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 175 போதைப்பொருள் மற்றும் மதுப்பழக்க மறுவாழ்வு மையங்களை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். இம்மையங்களில் மொத்தம் 2,745 நபர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
* போதைப்பொருட்களுக்கான தேவையைக் குறைக்கும் நோக்கில், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் ரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், வணிக வளாகங்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் மொத்தம் 3,972 விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன.
* மாநில மற்றும் மாவட்ட எல்லைகளில் உள்ள சோதனைச் சாவடிகளில் சிறப்புத் தணிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன்போது. 23,744 வாகனங்கள் சோதனை செய்யப்பட்டு, 62 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இச்சோதனைகளின்போது, 4.400 கிலோ கஞ்சா. 62.100 கிலோ குட்கா மற்றும் 73.960 லிட்டர் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் அயல்நாட்டு மதுபானம் (IMFL) ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தமிழ்நாட்டை போதைப்பொருட்கள் இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்குவதில் தமிழ்நாடு காவல்துறை தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்படும். போதைப்பொருட்களை விற்பனை செய்பவர்கள் மற்றும் கடத்துபவர்கள் மீதான நடவடிக்கைகள் எவ்வித தொய்வுமின்றி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும். போதைப்பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் விநியோகத்தில் ஈடுபடுவோர் மீது தடுப்புக் காவல் நடவடிக்கை மற்றும் சொத்துகளை முடக்குதல் உள்ளிட்ட கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
சட்டவிரோத போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சகிப்புத்தன்மையற்ற நிலைப்பாட்டிற்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். போதைப்பொருட்கள் தயாரித்தல். விற்பனை செய்தல் மற்றும் கடத்துதல் தொடர்பான தகவல்களைப் பின்வரும் பாதுகாப்பான 24 மணி நேர தகவல் தொடர்பு வழிகள் மூலம் ரகசியமாகத் தெரிவிக்கலாம். கைபேசி செயலி: Drug Free TN, கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 10581, வாட்ஸ் அப்: 94984 10581.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.